"Babil dizisine soruşturma" iddiasına yapımcı firmadan yanıt geldi
'Babil' dizisine soruşturma açıldığına yönelik iddiaları yalanlayan yapımcı şirketinin avukatı, kendilerine herhangi bir tebliğin ulaşmadığını söyledi.
Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Birce Akalay ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Babil dizisine yönelik "FETÖ propagandası" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre, dizinin yapımcısı AY Yapım'ın avukatı kendilerine böyle bir soruşturma bilgisi ulaşmadığını açıkladı.
"HERHANGİ BİR YÖNE ÇEKMEK DOĞRU DEĞİL"
Söz konusu iddiaları sosyal medyadan takip ettiklerini belirten yapım şirketinin avukatı, "Zaman zaman yeni başlayan projelerle ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Bizler ise bu süreçte suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu dizi rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikayesinden ibaret. Herhangi bir yöne çekmek asla doğru değil" dedi.
"BİZE GELEN TEBLİGAT YOK"
Söz konusu iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapmayacaklarını belirten avukat, kendilerine soruşturma ile ilgili herhangi bir bilgi ve tebliğin ulaşmadığını tekrarladı.
BABİL SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU
"Babil" dizisinde; işinden ihraç edilen, yurt dışına çıkamayan, banka hesaplarına bloke konulan ve ABD'ye kaçak yollardan gitmeye çalışan bir profesör konu ediliyor. Sosyal medyada kullanıcılarının bir kısmı dizinin; 15 Temmuz sonrası KHK'liler (Kanun Hükmünde Kararname) ve bunun doğurduğu mağduriyetleri anlattığını belirtirken, bir bölümü ise aslında dizinin sınıfsal vurguya işaret ettiğini ifade etmişti. Diziye, FETÖ propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı iddia edilmişti.
Haber Videosu: "Babil dizisine soruşturma" iddiasına yapımcı firmadan yanıt geldi
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yanliz niye yalan söyleyim Vuslat dizisi gibi dizi yoooooook kadir harika bütün oyuncular harika bu dizi kesinlikle bitmemeli en 5 yil yada10 yil sürmeli cok gizemli halen cözemedik gecmisi ama bu hafta keremi bogabilirdik insan azize böyle bir tuzak kurarmi aziz kerem icin canini veren bir kardes abi sen kerem anneni adim adim nasil buldunsa babani daha cabuk bulurdun böyle bir ihanet etmene gerek yioktu insallah yaptiginin cezasini bulursun azizin ne günahi vardi. kötü dedene cekmissin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bayildik bu diziye insallah bozulmaz yanliz nur ettahoglu dudaklarini o Kadar cok sikmasa daha iyi cok güzel bir kadin halit ergec gibi degerli bir sanatcinin olmasi cok rek katmis diziye cok dergerli sanatci asli icin diyemem dah gwnc ve cok seneler gecmesi lazim tabiki Ozan Güven, Birce Akalaybunlarda iyi sanatci yaniz basrolü halit ergenc ile nur fettahoglu sonra obür sanatcilar diyelim . bol izlemeler konusu güzel insallah ogullari iyilesir dahada güzel olur dizi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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terbiyesizler. . ay yapım, halit ergenç , ozan güven varsa mesele doğrudur. . asla izlenmemesi gerekir. . bunlara prim vermeyin lütfen. . aynı çarpışma diizisi gibi haydi raflara babil. . . güle güle sana halit. . güle güle ozan. . . sen anca cem yılmazla oyna boş salonlaraCevap Yaz Yayından Kaldır