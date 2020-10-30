Babil dizisi final mi yapıyor? Babil dizisi bitecek mi? Son bölüm ne zaman yayınlanır? Babil oyuncu kadrosu ve konusu!
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Babil dizisi final mi yapıyor? Babil dizisi bitecek mi? Son bölüm ne zaman yayınlanır? Babil oyuncu kadrosu ve konusu!

30.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:25
Babil dizisi final mi yapıyor? Babil dizisi bitecek mi? Son bölüm ne zaman yayınlanır? Babil oyuncu kadrosu ve konusu!

Star TV'nin sevilen dizilerinden birisi Babil dizisidir. İzleyiciler dizinin final yapmasını istemiyor. Çünkü farklı bir senaryoya sahip olduğu düşünülüyor. Peki Babil dizisi final mi yapacak? Yeni bölüm ne zaman yayınlanır? Babil dizisi final bölümü ne zaman?

Babil final mi yapıyor? Babil yeni bölüm ne zaman çıkacak? Babil oyuncuları kimlerdir? Babil dizisi konusu ne? Babil dizisi bugün var mı? Babil bitiyor mu?

BABİL DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Son haftalardaki reyting düşüşlerinden dolayı dizi izleyiciler tarafından final yapacak mı yapmayacak mı gündeme gelmişti. Diziyi izleyenlerin büyük bir kısmı dizinin final yapmasını istemiyor. Zaten dizi yöneticilerinden böyle bir açıklama yapılmadı. Bu bakımdan şimdilik izleyicilerin korkmasına gerek yoktur diyebiliriz.

Kısacası dizinin bu sıralar final yapması düşünülmüyor. Yine de resmi açıklama gelirse yazımıza ekleyeceğiz...

BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babil dizisinin yeni bölümü bugün 30 Ekim Cuma saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecek. Yani dizi bugün saat 8'de başlayacaktır. Dizinin bu sıralarda final yapması düşünülmüyor.

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan'ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor.

Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

BABİL YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Babil dizisi final mi yapıyor? Babil dizisi bitecek mi? Son bölüm ne zaman yayınlanır? Babil oyuncu kadrosu ve konusu!

BABİL OYUNCULARI KİMLER?

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

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