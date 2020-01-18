: Babil dizisinin 2. bölüm fragmanında duygulandıran sahne! 'Baba ölünce ne oluyor?'

18.01.2020 21:34 | Son Güncelleme: 18.01.2020 21:55

Star TV ekranlarının yeni dizisi Babil'in ikinci bölüm fragmanı yayınladı. Babil dizisinin yeni bölüm fragmanında, oğlu için hayatını riske atan İrfan parayı bulabilmek adına elinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğunu bir kez daha gösterecek.

"BABA ÖLÜNCE NE OLUYOR?"

Deniz'den gelen sorunun ardından İrfan, oldukça zor dakikalar yaşıyor. Deniz'in "Baba ölünce ne oluyor?" sorusu Babil dizisinin yeni bölümüne damga vuracak.

TWİTTER'DA DÜNYA GÜNDEMİNDE BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Öte yandan, başrollerinde Halit Ergenç, Nur Fettahoğlu ve Birce Akalay gibi birçok tecrübeli ismin yer aldığı Babil dizisi, yayınlandığı saatlerde sosyal medyayı da salladı. Sosyal medya kullanıcıları, "Babil" etiketi altında binlerce paylaşım yaparak, diziyi Twitter dünya gündeminde birinci sıraya kadar taşıdılar.

BABİL'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İdealist bir ekonomi profesörü olan İrfan'ın (Halit Ergenç) hayatı, haksız yere işten atılması ve 7 yaşındaki oğlu Deniz'in (Beren Kasımoğulları) hastalanmasıyla alt üst olur.

Kapılar birer birer yüzüne kapanırken, karısı Eda'nın (Nur Fettahoğlu) çocukluk arkadaşları Egemen'den (Ozan Güven) yardım istemesiyle İrfan kendisini hayal bile edemeyeceği karanlık bir maceranın içinde bulur. Evlenmek üzereyken ayrıldığı Büyük aşkı İlay'ın (Birce Akalay) tehlikeli iş adamı Süleyman'ın (Mesut Akusta) sevgilisi olarak, ortaya çıkmasıyla birlikte, İrfan bu macerada aşması gereken birçok sınavla karşı karşıya kalacaktır.

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç (İrfan), Aslı Enver (Ayşe), Ozan Güven (Egemen), Birce Akalay (İlay), Nur Fettahoğlu (Eda), Mesut Akusta (Süleyman), Deniz (Beren Kasımoğulları)

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