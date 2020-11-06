Babil canlı izle! Babil son bölüm full izle! Babil son bölüm fragmanı izle | Babil 17 full izle, Babil 18. bölüm fragmanı
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Babil canlı izle! Babil son bölüm full izle! Babil son bölüm fragmanı izle | Babil 17 full izle, Babil 18. bölüm fragmanı

06.11.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:10
Babil canlı izle! Babil son bölüm full izle! Babil son bölüm fragmanı izle | Babil 17 full izle, Babil 18. bölüm fragmanı

Star TV'nin sevilen dizilerinden biri olan Babil dizisi, izleyiciler dizinin final yapmasını istemiyor. Çünkü farklı bir senaryoya sahip olduğu düşünülüyor. Peki Babil dizisi final mi yapacak? Yeni bölüm ne zaman yayınlanır? Babil dizisi final bölümü ne zaman?

Babil dizisi ekranlara gelmeye devam ediyor. Babil yeni bölüm ne zaman çıkacak? Babil oyuncuları kimlerdir? Babil dizisi konusu ne? Babil dizisi bugün var mı? Babil bitiyor mu?

BABİL DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Son haftalardaki reyting düşüşlerinden dolayı dizi izleyiciler tarafından final yapacak mı yapmayacak mı gündeme gelmişti. Diziyi izleyenlerin büyük bir kısmı dizinin final yapmasını istemiyor. Zaten dizi yöneticilerinden böyle bir açıklama yapılmadı. Bu bakımdan şimdilik izleyicilerin korkmasına gerek yoktur diyebiliriz.

Kısacası dizinin bu sıralar final yapması düşünülmüyor. Yine de resmi açıklama gelirse yazımıza ekleyeceğiz...

BABİL SON BÖLÜM FULL İZLE

BABİL SON BÖLÜM FRAGMANI

Babil canlı izle! Babil son bölüm full izle! Babil son bölüm fragmanı izle | Babil 17 full izle, Babil 18. bölüm fragmanı

BABİL DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Babil dizisinin yeni bölümü normalde bugün 6 Kasım Cuma saat 20:00 'da Star TV ekranlarına gelecekti. Yapılan açıklamaya göre İzmir'de gerçekleşen deprem sebebiyle bu akşam dizi yayınlanmayacak.

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor. Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

BABİL YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

BABİL OYUNCULARI KİMLER?

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

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