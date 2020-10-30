Babil 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 18. bölüm izleme linki! Babil 18. bölüm fragmanı izle
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Babil 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 18. bölüm izleme linki! Babil 18. bölüm fragmanı izle

30.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:15
Babil 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 18. bölüm izleme linki! Babil 18. bölüm fragmanı izle

Merakla beklenen Babil dizisinin 18. bölümü bugün Star TV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Babil oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Babil son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Babil yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Babil 19. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Babil yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

BABİL 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 19. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

BABİL 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Babil 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 18. bölüm izleme linki! Babil 18. bölüm fragmanı izle

BABİL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

BABİL SON BÖLÜM İZLE...

BABİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Babil bu akşam 30 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır.

BABİL YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

Babil 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 18. bölüm izleme linki! Babil 18. bölüm fragmanı izle

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Parayı, yatırımları, vergileri, borçları, alacak verecekleri kolaylıkla hesaplayabilen İrfan'ın tek bir şeyi hesap edemediğiyle yüzleşeceğiz; insanın zaaflarıyla. Oğlunun hayatını kurtarmak için girdiği karanlık yol şimdi, kendini ve tanıdığı herkesi uçuruma sürüklüyor.

Herkes kalbini eline aldı. İlay, İrfan için son şansını deniyor, Egemen Eda için. İrfan Ayşe'yle hiç hesaplayamadığı başka bir denklemde. Süleyman bir kere daha İrfan'la karşı karşıya… Bu defa İlay için.

Babil 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil son bölümde neler oldu? Babil 18. bölüm izleme linki! Babil 18. bölüm fragmanı izle

BABİL OYUNCU KADROSU

İrfan: Halit Ergenç

Egemen: Onur Saylak

Ayşe: Aslı Enver

İlay: Birce Akalay

Eda: Nur Fettahoğlu

Süleyman: Mesut Akusta

Kudret: Veda Yurtsever

Deniz: Beren Kasımoğulları

Hakan: Selahattin Paşalı

Yalçın: Mert Doğan

Funda: Lesli Karavil

Nehir: Gizem Kala

Mert: Gürberk Polat

Aydan: Aydan Koptur

Demet: Gözde Melike Kocaoğlu Yağmur

Büşra: Şeniz Çetin

Aynur: Funda Eskioğlu

Sedat: Barış Aksavaş

Saffet: Abdurrahman Yunusoğlu

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