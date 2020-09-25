Babil 13. bölüm izle! Babil 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil dizisi oyuncuları kimler? Babil konusu ne? Babil fragman izle

Star TV ekranlarında başlayan Babil dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Babil dizisi oyuncuları kimler? Babil konusu ne merak edildi. Babil 13. bölüm izle! Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Babil 13. bölüm fragmanı izle!

Yeni dizi Babil Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Babil konusu ne? Önemli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Babil dizisi oyuncuları kimler merak edildi. Babil 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Babil 13. bölüm kesintisiz izle! Babil 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan bir kez daha dönüm noktasında! Ya Süleyman'ın öfkesinin kurbanı olacak ya karşı atağa kalkıp ondan kurtulacak! İrfan Süleyman'ı bitirmek için Ayşe'yle birlikte çok tehlikeli bir oyuna girerken, Egemen ve Eda'nın yakınlaşmasıyla başlayan olaylar İlay'ın Deniz'le ilgili sırdan şüphelenmesiyle sonuçlanıyor. İrfan ve Süleyman'ın büyük kapışmasının galibi kim olacak? Deniz'le ilgili saklanan büyük sır ortaya mı çıkacak?

BABİL 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

Babil 20.00'de başlayacak.

BABİL 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BABİL 12. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

BABİL 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 14. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Birce Akalay,

Aslı Enver,

Halit Ergenç,

Nur Fettahoğlu,

Mesut Akusta