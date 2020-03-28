Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle Babil dizisi 10. bölüm ile ekrana geldi. Eda'dan boşanmak isteyen İrfan'ın hala İlay'a aşık olduğu düşüncesini ortaya atan Egemen için de yeni bir fırsat doğmuştur. Süleyman, İlay tarafından terkedilmiştir ve artık sevdiği kadını yeniden elde etmek için Kudret'ten boşanmalıdır. Babil son bölümde neler oldu? Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Babil 11. bölüm fragmanı araştırılıyor. İrfan ile İlay, hiç olmadık zamanda Süleyman sürpriziyle karşılaşırlar. İrfan, Süleyman'dan kurtulabilecek mi? Ayşe ise kız kardeşini bulamabilmek adına polis kimliğini açık etmek üzeredir. Kudret ile kendisinden boşanmak isteyen Süleyman'ın aralarındaki savaş kızışır. Babil dizisi hakkında detyalı bilgi haberimizde.

Babil dizisi son bölüm izle...

BABİL 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

İrfan ile İlay'ın bir otel odasında konuştuları sırada Süleyman'ın gelmesi, işleri karıştırır. İrfan ve İlay, Süleyman'a yakalanacak mı? Tüm soruların yanıtı 11. bölümde yer alıyor. Sevilen dizi Babil'in ise henüz 11. bölüm fragmanı yayımlanmadı. Babil 11. yeni bölüm yayımlandığı anda haberimizde bulabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Altında yatan sebebin İlay olduğunu düşünmeye başlar. Bu sırada Egemen'da İrfan'ın hala İlay'a aşık olduğunu söyleyerek aklını çeler. İlay için artık Süleyman bitmiştir. Fakat Süleyman İlay'ı tekrar elde edebilmek için var gücüyla çabalar. İlay iş seyahati sırasında İrfan'ın kendisine olan aşkını gün yüzüne çıkarmak için sınırları zorlar. Tam bu sırada davetsiz bir misafir gelir!

Kudret'in geçmişine hakim olmak isteği Ayşe'yi, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına gelmesine neden olur. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. Ayşe'yi gizli gizli takip eden Mert, kız kardeşine ulaşır. Ortadan kaybolan kardeşini bulmak için yana yakıla arar. Diğer kadınların başına ne geldiyse ona da aynı şeylerin olacağından korkar.

Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. İsrfan ile İlay'ın seyahati, Egemen için bir fırsat olur ve soluğu Eda'nın yanında alır. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa mı çıkıyor?