Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Gündem ›› Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle - Haber
Polis, Dizi, Magazin, Güncel

Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle

Babil dizisi 10. bölüm ile ekrana geldi. Eda'dan boşanmak isteyen İrfan'ın hala İlay'a aşık olduğu düşüncesini ortaya atan Egemen için de yeni bir fırsat doğmuştur. Süleyman, İlay tarafından terkedilmiştir ve artık sevdiği kadını yeniden elde etmek için Kudret'ten boşanmalıdır. Babil son bölümde neler oldu? Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

28.03.2020 09:29 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:32
Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle

Babil 11. bölüm fragmanı araştırılıyor. İrfan ile İlay, hiç olmadık zamanda Süleyman sürpriziyle karşılaşırlar. İrfan, Süleyman'dan kurtulabilecek mi? Ayşe ise kız kardeşini bulamabilmek adına polis kimliğini açık etmek üzeredir. Kudret ile kendisinden boşanmak isteyen Süleyman'ın aralarındaki savaş kızışır. Babil dizisi hakkında detyalı bilgi haberimizde.

Babil dizisi son bölüm izle...

BABİL 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

İrfan ile İlay'ın bir otel odasında konuştuları sırada Süleyman'ın gelmesi, işleri karıştırır. İrfan ve İlay, Süleyman'a yakalanacak mı? Tüm soruların yanıtı 11. bölümde yer alıyor. Sevilen dizi Babil'in ise henüz 11. bölüm fragmanı yayımlanmadı. Babil 11. yeni bölüm yayımlandığı anda haberimizde bulabilirsiniz.

Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Altında yatan sebebin İlay olduğunu düşünmeye başlar. Bu sırada Egemen'da İrfan'ın hala İlay'a aşık olduğunu söyleyerek aklını çeler. İlay için artık Süleyman bitmiştir. Fakat Süleyman İlay'ı tekrar elde edebilmek için var gücüyla çabalar. İlay iş seyahati sırasında İrfan'ın kendisine olan aşkını gün yüzüne çıkarmak için sınırları zorlar. Tam bu sırada davetsiz bir misafir gelir!

Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle

Kudret'in geçmişine hakim olmak isteği Ayşe'yi, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına gelmesine neden olur. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor. Ayşe'yi gizli gizli takip eden Mert, kız kardeşine ulaşır. Ortadan kaybolan kardeşini bulmak için yana yakıla arar. Diğer kadınların başına ne geldiyse ona da aynı şeylerin olacağından korkar.

Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle

Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. İsrfan ile İlay'ın seyahati, Egemen için bir fırsat olur ve soluğu Eda'nın yanında alır. İrfan, Eda'yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay'ı geri kazanabilecek mi? Ayşe'nin polis kimliği açığa mı çıkıyor?

Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle
Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle
Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle

Haberin Videosu:

Babil dizisinin 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü Haber
86 yaşındaki adamın polisten isteği izleyenleri güldürdü
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek Haber
Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri...
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haber
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haber
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haber
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu Haber
14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Fransa'da kafe açan Fırat Çelik, salgın nedeniyle dükkanını kapattı
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler 'Kira bende' kampanyasına destek oldu
Atakan Özyurt'un akımına uyan ünlü isimler "Kira bende" kampanyasına destek oldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
İmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
THY, iç hat seferlerine kısıtlama getirdi
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı: Ciğerlerimden garip sesler duydum
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Demet Akalın Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Sergen Yalçın Akif Üstündağ Hikmet Karaman
Daha Fazla Rize Polis İtalya Açıklama
Şu an buradasınız: Babil 11. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Babil 10. bölüm izle - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 10:31:58. #1.14#
title