Babasının Tabancasıyla Kendini Başından Vuran Genç Kadın, Öldü

Kırıkkale'de, iddiaya göre bir süredir bunalımda olan Hilal Ö., babasının tabancasıyla kendini başından vurdu. Eve giren sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolle genç kızın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çalılıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte oturan ve bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen Hilal Ö.,(20) ailesinin evde olmadığı sırada babasına ait tabancayla kendini başından vurdu.

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA GİRDİKLERİ EVDE KANLAR İÇERİSİNDE BULDULAR

Hilal Ö.'ye ulaşamayan yakınları, durumdan şüphelenip eve gitti. Zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı çilingir yardımıyla açmalarının ardından Hilal Ö.'yü kanlar içerisinde yerde buldu.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilal Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hilal Ö.'nün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA