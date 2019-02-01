Babasının Mirasından Faydalanmasın Diye Amcası Başkasının Nüfusuna Kaydettirdi

Zonguldak'ta, henüz bebekken amcası ve amca çocukları tarafından babasının mirasından faydalanmaması için tanımadığı birinin üzerine kayıt ettirildiğini iddia eden 59 yaşındaki Bayram Ceran, DNA testi istiyor.

HİÇ TANIMADIĞI BİRİNİN NÜFUSUNA KAYDETTİRİLDİ

Kozlu ilçesinde tek başına ikamet eden 59 yaşındaki Bayram Ceran, kendisinin bebekken Trabzon'da yaşayan ve hiç tanımadığı Ali Ceran'ın nüfusuna kaydettirildiğini ileri sürdü. Annesi Asiye ile babası Şaban T.'nin dini nikahla yaşaması sebebiyle babasının nüfusuna kayıt olamadığını öne süren Bayram Ceran, soyadının değiştirilmesi için mücadele veriyor.

DNA TESTİ İSTİYOR

Amcasının kendisi gibi annesi Asiye, kardeşleri Yadigar ve Ramazan'ı da Ali Ceran üzerine kaydettirdiğini ileri süren Bayram Ceran, gerçek babası olduğunu iddia ettiği Şaban T.'nin mezarının açılarak DNA testi yapılmasını istiyor. 2003 yılında Zonguldak Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'ne başvuran Bayram Ceran, "babalığın hükmen tayini" davası açılması için başvurmasına rağmen, 18 yaşından itibaren 1 yıllık süre içinde mahkemeye başvurmadığı için davanın reddine karar verildi.

"AMCAM, BABAM VEFAT EDİNCE ZORLA ARAZİMİZE GİRDİ"

Bayram Ceran, "Babam 1963 senesinde vefat etti. Benim öz babam Şaban T., 1950'li yıllarda sütçülük yaparmış. Annem Asiye T., resmi nikahları olmadığı için babamın nüfusuna yazılamadım. Amcam, babamın vefatından sonra arazimize zorla girdi. Anneme 'kızını al git, bir daha buralara gelme' dedi. Ağabeyimle ben kaldım. Ondan sonra küçük yaşta zor bir hayat yaşadık. Ev işi yapıp, su taşımamı istediler.

"MAHKEMEYE BAŞVURDUM AMA KARŞI TARAF GELMİYOR"

Babamın mirasından faydalanmamam için ben, öz annem Asiye, öz ağabeyim Ramazan ve öz kız kardeşim Yadigar Trabzon'da Ali Ceran isimli bir şahsın nüfusuna kaydettirilmişiz. 59 yıldır mücadelem var. Mahkemeye de başvurmama rağmen karşı taraf gelmiyor. Beni istemiyorlar. 2013 yılından beri burada tek başıma yaşıyorum. Ev rutubetli, biraz tadilat olması gerekiyor. Yardımlarla yaşıyorum. Ayaklarımdan rahatsız olduğum için gündelik işlerde çalışabiliyorum" dedi.

YETKİLİLERİN SESİNİ DUYMASINI BEKLİYOR

İşsiz olan ve hiç evlenmeyen Bayram Ceran, 18 yaşına kadar sokaklarda yaşadığını, maddi durumunun yetersiz olması sebebiyle yetkililerin sesini duymasını bekliyor.

Kaynak: İHA