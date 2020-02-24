: Babasını baltayla öldürerek karakola teslim olan şahsın ifadesi ortaya çıktı

24.02.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:21

Bursa'da tartıştığı babasını baltayla öldürdükten sonra karakola giderek teslim olan ve daha önceden de uyuşturucu ve kasten adam yaralama suçlarından sabıkası olan şahsın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, "Babamla tartışmaya başladık. O sırada babam da bana vurmaya çalıştı. Ben de bir anlık öfkeyle baltayı alarak kafasına vurdum" dediği öğrenildi.



Olay, dün saat 16.30 sularında Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp Y. (37) ile babası Mehmet Y. (67) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Eyüp Y., baltayla babasının kafasına ve sırtına vurdu. Olayın ardından Eyüp Y., Yavuz Selim Polis Karakolu'na gitti. Kapıdaki polise babasını öldürdüğünü söyleyen Eyüp Y. teslim oldu. Eyüp Y.'nin söylediklerinden yola çıkan ekipler, evi kontrol ettiğinde kapının kilitli olduğunu ve içeride bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Baba katilinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı



Babası Mehmet Y.'yi baltayla öldürüp daha sonra karakola teslim olan Eyüp Y.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Daha önceden uyuşturucu ve kasten adam yaralama suçlarından da sabıkası bulunan baba katilinin, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Eyüp Y.'nin, "Babamla tartışmıştık, o esnada bana vurmaya çalıştı ve aramızda itişme yaşandı. O bir anlık öfkeyle ben de içeriye giderek baltayı aldım ve kafasına vurmaya başladım. Daha sonra pişman olarak karakola giderek teslim oldum" dediği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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