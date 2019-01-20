Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Karnesi Ortaya Çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen çocuğun karnesi ortaya çıktı. Çocuğun bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.

BÜTÜN DERSLERDEN 5 ALDI

Geçtiğimiz cuma günü yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı. İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan'ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.

Kaynak: İHA