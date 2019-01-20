Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan'ın Karnesi Ortaya Çıktı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen Mertcan'ın karnesi ortaya çıktı. Mertcan bütün derslerden "Çok iyi" aldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ders çalışmıyor diye babası tarafından dövülerek öldürülen çocuğun karnesi ortaya çıktı. Çocuğun bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.
2 Ocak Çarşamba günü babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ders çalışmadığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin demir sopasıyla darp edilerek ağır yaralanan Mertcan, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetmişti.
BÜTÜN DERSLERDEN 5 ALDI
Geçtiğimiz cuma günü yarıyıl tatili dolayısıyla karnelerin dağıtılmasının ardından birinci sınıf öğrencisi Mertcan'ın da karnesi ortaya çıktı. İskenderun Gültepe İlkokulu 1/A sınıfı öğrencisi olan Mertcan'ın karnesinde bütün derslerinin "Çok İyi" olduğu görüldü.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (75)
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ÜLKE 16 YILDA NE HALE GELDİ HERGÜ OLARCA CİNNET CİNAYET İNTİHAR OLAYI BU KDR OLAY NEDEN ESKİDEN İÇ YAŞANMIYORDU BU KDR İNSAN BİRANDAMI BOZULDU TABİKİ HAYIR HAYAT ŞARTLARI ÇOK KÖTÜ İSANLAR AÇ PERİŞAN İŞSİZ BORÇ İÇİNDE ÜLKE SURİYELİ İŞĞALİNDE YÜZDE BEŞ YAŞARKEN 95 SÜRÜNMEKTE BUNALIMDA. SONUÇDA ORTADACevap Yaz 89 65 Yayından Kaldır
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Daha kendini yetiştirememiş insanların çocuk yapmaması lazım ülkede gelecek yıllar berbat. . . Belirli testlere tabii tutulması lazım evlilik öncesinde insanların bu ülkede başka yolu yok.Cevap Yaz 83 5 Yayından Kaldır
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Ya rabbim sen o çocuğun ahını bırakma tez zamanda o babanın o caninin belasını verCevap Yaz 83 2 Yayından Kaldır
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Bu resimde bile dayak yemiş olmalıki dudağı şiş allah perişan etsin Babanı keşke hiç bir çocuk ölmese mutlu olsa şiddet görmeseCevap Yaz 90 1 Yayından Kaldır
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İçerde bi delikanlı yok muCevap Yaz 90 2 Yayından Kaldır