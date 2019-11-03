Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak

03.11.2019 21:46

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünün Aktaş mezrasında oturan 3 çocuk babası Kemal Okuyucu, Yedisu ilçesinde öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Ruken'i her gün, yatılı bölge okulunda kalan oğlu 6'ncı sınıf öğrencisi Serhat'ı ise haftanın 2 günü servis aracına ulaştırmak için 4 kilometre yol gidiyor.

Sırtına aldığı çocuklarıyla dağları aşıp, çaylardan geçen Okuyucu, okul çıkışı da onları alıp, aynı yoldan dönüyor. Servisin mezraya ulaşabilmesi için Peri Çayı üzerine köprü kurulmasını isteyen kardeşler, yolda zaman zaman tehlike atlattıklarını söyledi.

"BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİK"

3'üncü sınıfında öğrenim gören Ruken, babasıyla birlikte Peri Çayı'nda boğulma tehlikesi geçirdikleri olaydan çok korktuğunu anlatarak, "Babamla ata binerek karşıya geçiyorduk. Suyun içerinde atla birlikte suya düştük. Ben boğulmamak için ağzımı burnumu sıkı tutarak arada suyun üzerine çıktığımda nefes alıyordum. Çok korkmuştum inşallah bir daha böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

KÖPRÜ YAPILACAK

2 çocuğunu sırtında taşıyıp, okul servisine ulaştıran Kemal Okuyucu'nun yaşadığı zorlukların basında yer almasının ardından Karlıova Kaymakamlığı, mezradaki Peri Çayı üzerinde köprü yapılması için çalışma başlattı. Kaymakamlık, öğrencilerin güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için köprü projesi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Köprü tamamlanıncaya kadar ise öğrencilerin geliş- gidişleri için ücretsiz araç tahsis edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA