Babacan, Davutoğlu ve İnce soruldu! Yeni parti anketinde çarpıcı sonuçlar

02.11.2019 18:58

Ada Araştırma şirketi, kamuoyu yoklamasını 26 ilde gerçekleştirdi. 18 yaşının üzerinde toplam bin 700 katılımcıyla gerçekleşen çalışmada dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Ada, yurttaşlara "Yeni bir partiye ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya katılımcıların yüzde 58,8'i 'hayır', yüzde 34,8'i 'evet've yüzde 6,3'ü ise 'fikrim yok' diye yanıt verdi. Katılımcılara ayrıca "Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Muharrem İnce" isimleri de soruldu. Bu isimler arasında parti kursa şansı en yüksek kişinin Ali Babacan olduğu belirtildi.

'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR PARTİYE İHTİYACI YOK' DİYENLERİN ORANI YÜZDE 58.8

"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var mı?" sorusuna katılımcıların yüzde 58.8'i "Hayır", yüzde 38.8'i "Evet",yüzde 6.3'ü de "Fikrim yok" yanıtını verdi.

DAVUTOĞLU, BABACAN VE İNCE SORUSU

Ankette katılımcılara eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve CHP tarafından 2018'de cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce'ye, yeni parti kurmaları durumunda oy verip vermeyecekleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 9,5'i Babacan'a, yüzde 8.6'sı Davutoğlu'na, yüzde 7.6'sı de İnce'ye oy vereceğini söyledi.

ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ

21-28 Ekim 2019 tarihleri arasında 26 il genelinde gerçekleştirilen bu kamuoyu araştırması, vatandaşların Ekim 2019 Türkiye gündemini belirleyen olaylarla ilgili algı ve düşüncelerini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Araştırma, 18 yaş ve üzeri toplam 1700 katılımcıyla önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anket yapma tekniği ile gerçekleştirildi.

Elde edilen veriler kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarılmış, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapılmıştır.

Araştırma örnekleminin oransal dağılımı, Türkiye'nin demografik koşullarına göre tespit edilmiştir.

Araştırma örnekleminin, demografik bilgilere göre dağılımında TÜİK verileri, lokasyon dağılımında ise genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmıştır.