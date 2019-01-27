Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı
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Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı

Adana'da dün gece tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı, torun adliyeye sevk edilirken gazetecilere "Amacım sadece korkutmaktı" dedi.

Adana'da dün gece tartıştığı babaannesini pompalı tüfekle öldüren katil zanlısı torun adliyeye sevk edildi. Zanlı torun, gazetecilere "Amacım sadece korkutmaktı." dedi.

MADDİ NEDENLERLE TARTIŞMA ÇIKTI

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20021 Sokak'ta gece meydana gelen olayda, iddiaya göre, maddi sebepler yüzünden tartıştığı babaannesi N.K.'yi (71) pompalı tüfekle öldüren 19 yaşındaki O.K. (19) olaydan sonra polis tarafından yakalandı.

'ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM'

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Birimine getirildi. Adli Tıp Birimi çıkışında O.K. amacının sadece korkutmak olduğunu, babaannesini öldürmek istemediğini söyledi. Zanlı O.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)

  • ALAEDDİN:
    Babaanneyi korkutmakda neymiş,pompalı tüfekle korkutmakta neymış.yazık.Cenabı Hak rahmet eylesin babaanneye
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