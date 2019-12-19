Babaannesi iz sürdü, polis uyuşturucu satan çiftin elinden kurtardı

19.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:14

Babasının uyuşturucu madde satmaktan tutuklu, annesinin ise 3 çocuğunu bırakıp kaçtığı öğrenilen H.D'nin kaybolması üzerine babaannesi Aygül D. torununu aramaya başladı. Torununu uyuşturucu satıcılarının kaçırmış olabileceğinden şüphelenen Aygül D. iddialara göre, şüphelendiği Erdal K.'nın evine giderek torununu sordu fakat kendisine torunun orada olmadığını söylediler.

POLİSE GİDECEĞİNİ SÖYLEYİNCE TEHDİT EDİLMİŞ

Torunu H.D.'nin Erdal K.'nın oğluyla arkadaş olduğunu bilen Aygül D., Erdal K.'nın evine defalarca giderek torununu sordu. Her seferinde kapıdan kovulan Aygül D.. polise gideceğini söyleyince de tehdit edildi. Bunun üzerine Aygül D. karakola giderek, torununun uyuşturucu satıcısı Erdal K. tarafından tutulduğunu ve kendisinden sakladıklarını söyledi. Bunun üzerine İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel bir ekip, Erdal K.'nın Pendik, Kavakpınar Mahallesinde bulunan evini takibe aldı. 11 yaşındaki H.D.'nin evde olup olmadığını anlamaya çalışan ekipler eve 11 kişinin girdiğini görmeleri üzerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyon yapan ekipler evde 11 yaşındaki H.D.'yi buldu ve babaannesine teslim etti. Operasyon sırasında evde bulunan ve şüphelinin yeğeni olduğunu iddia ettiği 4 yaşındaki kız çocuğu da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi. Erdal K. ve eşi Nurgül D. gözaltına alınırken evde bir miktar metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Erdal K. ve eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğu, temin ettikleri uyuşturucu maddeyi hem kullandıkları hem de sattıkları belirlendi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU UYUŞTURUCU KURYESİ OLARAK KULLANMIŞLAR

Babaannesine teslim edilen 11 yaşındaki H.D. ifadesinde arkadaşı olan M'nin babası Erdal K.'nın kendisine para verdiğini, eline verilen kağıt paketleri kapı önünde bekleyen kişilere teslim ettiğini, Erdal K.'nın da hazırladığı paketleri bazen araba ile gelenlere bazen de yaya olarak gelen kişilere verdiğini söyledi. H.D., şüpheli çiftin uyuşturucu kullandığını ve babaannesi aramaya geldiğinde ise kendisini çatıya sakladıklarını söyledi. Erdal K.'nın H.D.'ye torbacılık yaptırdığı ve bunun karşılığında da harçlık verdiği belirlenirken H.D.'nin de aldığı parayla internet kafeye gittiği öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edilen şüphelilerin kırık dökük, hijyenden uzak yaşadıkları evde bulunan 2 çocuklarında da egzama bulunduğu belirlendi.

BABASI TUTUKLU, ANNESİ BIRAKIP KAÇMIŞ

H.D.'nin babasının uyuşturucu madde satmaktan tutuklu olduğu belirlenirken, annesinin ise 3 çocuğunu bırakıp kaçtığı öğrenildi. Aygül D.'nin 3 torununa bakmak için maddi zorluklarla mücadele ettiği öğrenildi. İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Erdal K. ve eşi Nurgül D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken adli makamlar tarafından serbest kaldılar.

Kaynak: DHA