B vitamini nedir? B vitamini nelerde bulunur? B vitamini eksikliği nedir?
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B vitamini eksikliği vücutta çeşitli şekillerde bulunan önemli vitaminler arasındadır. B vitamini eksikliği belirtisi nedir? B vitamini nedir? B vitamini nelerde bulunur? B vitamini eksikliği nedir?
Vücutta eksikliğini çeşitli şekillerde yansıtan b vitamini, vücudun çalışması için gereklidir. B vitamini nedir? B vitamini nelerde bulunur? B vitamini eksikliği nedir?
B VİTAMİNİ NEDİR?
İnsan vücudundaki hücrelerin ihtiyaç duyduğu vitamini barındıran b vitamini, suda çözünebilen, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında rol oynar.
B VİTAMİNİ NERELERDE BULUNUR?
Kırmızı et
•Balık
•Tam tahıllı ürünler (ekmek, makarna vb.)
•Bezelye
•Karaciğer
•Pirinç
•Süt
•Yumurta
•Fındık ve ceviz
B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yorgunluk
Halsizlik
Güçsüzlük
Ruh halindeki bozukluklar özellikle depresyon ve aşırı sinirlilik hali
Dikkat eksikliği, odaklanmakta güçlük
Üşüme
Kalp çarpıntısı
Uzuvlarda uyuşmalar