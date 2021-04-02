B vitamini nedir? B vitamini nelerde bulunur? B vitamini eksikliği nedir?
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B vitamini nedir? B vitamini nelerde bulunur? B vitamini eksikliği nedir?

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B vitamini nedir? B vitamini nelerde bulunur? B vitamini eksikliği nedir?

B vitamini eksikliği vücutta çeşitli şekillerde bulunan önemli vitaminler arasındadır. B vitamini eksikliği belirtisi nedir? B vitamini nedir? B vitamini nelerde bulunur? B vitamini eksikliği nedir?

Vücutta eksikliğini çeşitli şekillerde yansıtan b vitamini, vücudun çalışması için gereklidir. B vitamini nedir? B vitamini nelerde bulunur? B vitamini eksikliği nedir?

B VİTAMİNİ NEDİR?

İnsan vücudundaki hücrelerin ihtiyaç duyduğu vitamini barındıran b vitamini, suda çözünebilen, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında rol oynar.

B VİTAMİNİ NERELERDE BULUNUR?

Kırmızı et

•Balık

•Tam tahıllı ürünler (ekmek, makarna vb.)

•Bezelye

•Karaciğer

•Pirinç

•Süt

•Yumurta

•Fındık ve ceviz

B VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yorgunluk

Halsizlik

Güçsüzlük

Ruh halindeki bozukluklar özellikle depresyon ve aşırı sinirlilik hali

Dikkat eksikliği, odaklanmakta güçlük

Üşüme

Kalp çarpıntısı

Uzuvlarda uyuşmalar

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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