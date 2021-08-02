Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Evdeki ilk gece arkamı döner dönmez emlakçının tacizine uğradım

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice katledilmesinin ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Yılmaz, 2016 senesinde Halkalı'da tuttuğu evdeki ilk gecesinde emlakçının tacizine uğradığını söyledi. Yılmaz, "İlk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti" dedi.

Antalya'da 21 yaşındaki Gazetecilik öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun emlakçı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice öldürülmesinin ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. O paylaşımlardan biri de Kanal D'de magazin programı sunan Elif Yılmaz'dan geldi. Yılmaz, 2016 yılında bir emlakçının tacizine uğradığını anlattı.

"ZORLA GİRİP BENİ TACİZ ETTİ"

Paylaşımında, Adana'dan İstanbul'a okumak amacıyla geldiği dönemini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"İstanbul'a ilk taşındığımda bir emlakçıyla görüşüp ev kiralamak istemiştim ve 2016 senesinde Halkalı civarında bir emlak ofisine uğrayıp bir çalışan geçici süreliğine bir evi kiralayabileceğimi söylemişti. Öğrenci geçmişiyle mantıklı gelmişti. ve evde kaldığım ilk gece arkamı döndüğümde eve zorla girip beni taciz etmişti.

"NASIL KAÇTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Evden nasıl kaçtığımı hatırlamıyorum. Şikayet edeceğimi söyledim çıkarken korkup evden çıkmış, ve kimseye doğru düzgün tanımıyordum. Yalnızdım çaresizdim. Böylesi şerefsizleri artık söyleme zamanı... Ben de susmuyorum. Hala şikayetçiyim"