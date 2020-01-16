: Azli istenen Trump'ın Senato'da yargı süreci başladı

16.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:28

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, azil savcısı yedi üye Senato binasına geldi. Bu yedi üyeden başsavcı olarak görev yapacak olan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff kürsüde azil maddelerini okudu.

TARAFSIZLIK YEMİNİ EDECEKLER

Resmi protokollerin tamamlanmasının ardından Senato Genel Kurulu, azil mahkemesine dönüşecek. Duruşmalara başkanlık edecek olan ABD Anayasa Mahkemesi Başkanı John Roberts'ın da bugün Senato'ya giderek yemin etmesi, Roberts'ın ardından jüri görevi yapacak 100 senatörün de tek tek tarafsızlık yemini etmesi bekleniyor.

Trump'ın en önemli destekçisi Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell bugün Genel Kurul oturumunu açarken, Pelosi'nin azil maddelerini imzalarken kullandığı kalemleri hatıra olarak Kongre üyelerine vermesini eleştirdi.

McConnell, "Bu hareket, Temsilciler Meclisi'nin taraflı tutumunu tek bir karede temiz bir şekilde göstermiş oldu. Bu süreç başından sonuna açıkça taraflıydı" dedi.

Amerika'daki önemli imza törenlerinde geleneksel olarak bu uygulama yapılabiliyor.

"BAŞKAN NE SAKLIYOR, NEYDEN KORKUYOR?"

Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer da partisinin, yargılamaya Temsilciler Meclisi sürecinde değerlendirilemeyen yeni tanıkların ve belgelerin eklenmesi talebini yineledi. Schumer, "Başkan ne saklıyor, neyden korkuyor?" diye sordu.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy ise Amerikan halkının geçmişe dönüp baktığında Trump'ın bu kadar zayıf bir davayla görevden alınmaya çalışılmasını, üzücü ve uzun bir süreç olarak hatırlayacağını söyledi.

TRUMP'IN EKİBİ 'AKLANMA' KARARI BEKLİYOR

Trump'ın ekibi Senato'daki yargılamanın iki haftadan fazla sürmeden aklanma kararının çıkmasını bekliyor. Ancak yeni tanıkların ifade için çağrılması bu süreyi uzatabilir.

Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturmayı idare eren İstihbarat Komisyonu Başkan Adam Schiff ve azil maddelerini onaylayan Adalet Komisyonu Başkanı Jerrold Nadler, 7 kişilik savcı ekibine başkanlık edecek.

NE OLMUŞTU?

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 24 Eylül 2019'da "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması başlatıldığını açıklamıştı.

Pelosi, 25 Temmuz'da Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması karşılığında ABD'nin ülkesine askeri yardımı serbest bırakacağını söylediğini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu iddia etmişti.

Beyaz Saray ise 25 Eylül'de Trump-Zelenskiy görüşmesinin dökümünü yayımlayarak Ukrayna'ya yardımlar ile görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde 13-21 Kasım'da kamuya açık oturumlar düzenlenmiş; Dışişleri, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Pentagon'dan toplam 12 yetkili bu süreçte ifade vermişti.

Ardından İstihbarat Komitesi, hazırladığı 300 sayfalık raporu, 3 Aralık'ta Adalet Komitesine sunmuş; Adalet Komitesi yaptığı iki oturumun ardından 13 Aralık'ta azil maddelerini onaylayarak dosyayı Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna göndermişti.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık'ta yapılan oylamada, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti.

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