Azize 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Azize dizisi son bölüm izle

27.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:59

Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Azize 2. bölüm ile Salı akşamı izleyenlerleydi. Buğra Gülsoy ile Hande Erçel'in başrollerde bulunduğu Azize dizisi son bölümde; Azize Balkanı bıçaklar ve Alpanların dikkatini üzerine çeker. Olay nedeniyle hem Alpanlar hem de Okan komiser Azize'nin peşine düşer. Azize oyuncu kadrosu, Azize 3. Bölüm izle…

Azize Dizisi 2. Son Bölüm Full İzle…

3. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kanal D'nin iddialı yapımlarından Azize dizisi Salı akşamı 2. son bölümü ile ekrana geldi. Dizi severlerin merakla beklediği Azize 3. bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı. Azize 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

AZİZE 2. BÖLÜM ÖZETİ

Azize'nin Balkan'ı bıçakladığı anda başına silah dayanır. Silahı Azize'nin başına dayayan ise Balkan'ın karısı Yıldız'dır. Azize korku dolu anlar yaşarken, Okan komiser Alpanların evine baskın yapar. Kartal'ı almak isteyen Okan, karşısında İskender Alpan'ı bulur. Alpanlar ve Okan komiser yıllar sonra bir kez daha karşı karşıya gelir. Okan'ın silahı Kartal'a kaldırmasıyla herkesin yüreği ağzına gelir. Azize ise bir şekilde Yıldız'dan kurtulmayı başarır. Yıldız, elinde silahla Azize'nin izini sürer. Tam bu sırada Balkan'ın kanlar içinde yerde yattığını gören Alpanlar büyük panik ve korku yaşar. Okan ise Balkan'ı bıçaklayanın Azize olduğunu tahmin eder ve Alpanlardan önce Azize'yi bulmalıdır.

Azize ailesine yapılanların hesabını sormuştur. Ama sıkışıp kalmıştır. Yıldız, kurduğu planla Azize'nin üzerinden dikkatleri çekmeye çalışır. Azize ise Alpanlardan kaçıp kardeşi Yiğit'e kavuşmak ister. Kartal ise Balkan'ın başına gelenlerden dolayı evdeki tek yabancı olan Azize'den şüphelenir. Azize ise Kartal'dan kurtulmanın yollarını arasa da Alpanların evinde sıkışıp kalır. Böylece Azize Alpanların kendi içlerindeki büyük sırları öğrenerek tüm taşları yerinden oynatacaktır.

AZİZE OYUNCULARI KİM?

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı Azize dizisinin oyuncu kadrosunda; Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.

AZİZE KONUSU

İmkânsızlıklarla dolu muhteşem bir aşk hikayesini konu edinen Azize, aynı zamanda bir intikam ve aşk hikâyesi. Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Bildiğimiz adıyla Azize... İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize'nin hikayesi…