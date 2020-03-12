Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Daha önce koronavirüs teşhisi konulan 3 hastanın iyileşerek taburcu edildiği Azerbaycan'da, virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Bu ölüm ülkede virüse bağlı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle şu ana kadar 4 bin 600'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Ölümcül virüs dünyada büyük panik yaratırken, kardeş ülke Azerbaycan'dan da acı haber geldi.

KOVİD-19 NEDENİYLE İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Azerbaycan medyası, İran'da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina altına alınarak tedavisine başlanan; daha sonra Azerbaycan'a dönen 51 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azerbaycan'da, daha önce 3 hastanın iyileşerek taburcu edilirken, 11 hastanın ise tedavisine devam ediliyor.

ÇEKYA, KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE OHAL İLAN ETTİ

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgının Avrupa'da da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya, Slovakya ve Macaristan'ın ardından Çekya da virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Çekya Başbakanı Andrej Babis, yeni tip koronavirüs sebebiyle ülkede OHAL ilan edildiğini duyurdu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI HIZLA YÜKSELİYOR

Ayrıca, İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e yükseldiğini açıkladı. Ülke genelinde görülen Kovid-19 salgınına ilişkin resmi verilere göre vaka sayısının en yoğun olduğu yerler Madrid (1388), Bask (346), Katalonya (260), Rioja (205) ve Endülüs ile Castilla y La Mancha (115) olarak sıralandı.