Ayvalık belediyesi fen işleri ekiplerinden hizmet seferberliği

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent merkezi, Altınova, Cunda, Sarımsaklı ve Küçükköy mahallelerinde, cadde ve sokaklara bugüne kadar 251 bin metrekare kilittaşı, 48 bin metrekare de bordür döşendiğini belirtti.

Başkan Ergin, göreve geldiği günden itibaren tarihi kent sokaklarında titiz bir çalışma sergilendiğini hatırlatarak, 15 bin metrekare zartaşı döşemesinin bu işin ustaları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cunda (Alibey) Adası giriş yolu ile Değirmen bölgesinde zartaşı döşenmesinin, Çataltepe mevkine ise kilittaşından kaldırım ve yol yenileme çalışmalarının yapıldığını, Küçükköy kavşağının güvenli hale getirildiğini, diğer dönel kavşaklarda da projelendirme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu hatırlattı.

Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Duba Plajı tesisinde, engelli vatandaşların plaja ulaşımlarının daha rahat sağlanması amacıyla 75 metre uzunluğunda kilit parke taştan oluşan engelli yolunun yapımının da bitirildiğine ve hizmete açıldığına değinen Başkan Ergin, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, yürütülen çalışmaları Altınova Mahallesi'nde aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Altınova Şehitler Parkı'nda yeşil alanların bakımı ve çevre düzenlenmesi çalışmalarının yanı sıra, Altınova köy yolları; Yorgun ve Polis siteleriyle sanayi mevkisinde yol iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Başkan Ergin, "Ekipler, kış mevsimiyle birlikte yollarda oluşan çukurları temizleyerek ıslah etti, altyapı çalışmalarını tamamladı.Yaz sezonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle bozulan, yıpranan cadde ve sokaklarda onarım ve yenileme çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor. Altınova'da kent merkezini sahile bağlayan Ulus Caddesi'nde (İtfaiye Yolu) on bir bin metrekare kilit parke taşı döşenmesi de bu yıl sonunda tamamlanacak" dedi.

Yaz, kış dinlemeden yol, kaldırım bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Başkan Ergin, asfalt, beton kaplama, parke taşı döşeme, kaldırım ve yol onarımları için yeni yatırımlara devam edildiğini söyledi.

Ayvalık'ın daha yaşanabilir ve sıkıntılarının en aza indirildiği bir kent haline getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Ergin, "Tüm mahalle, cadde ve sokaklara eşit hizmet götürüyoruz. Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Daha güzel, daha modern, huzurlu bir Ayvalık yaratmak bizim öncelikli görevimiz. Kentimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Zorunlu olarak yenileme ve onarım ihtiyacı olan bölgelerimizde, altyapı çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

Küptaş ustalarından oluşan ekiplerin tarihi kent sokaklarında ihtiyaç duyulan yollarda döşeme çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Başkan Ergin, Ayvalık genelinde tüm mahalle ve köy vasfından çıkıp mahalleye dönüşen alanlarda da kilittaş, bordür, oluk, granit küptaş (zartaşı) döşenmesinin planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Bültenler