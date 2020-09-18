Ayşenur Aslan kimdir? Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi!
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Ayşenur Aslan kimdir? Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ayşenur Aslan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi! Ayşenur Aslan kimdir?

Ayşenur Aslan kimdir? Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi!
18.09.2020 22:46 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:51

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ayşenur Aslan hakkında araştırmalar yapılıyor. Ayşenur Aslan kimdir? Ayşenur Aslan kaç yaşında, nereli? Ayşenur Aslan hayatı ve biyografisi!

AYŞENUR ASLAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Eylül 1950

Kaç yaşında: 70 yıl

Ayşenur Arslan 16 Eylül 1950 tarihinde doğmuştur.Aydınlı oan Aslan, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden 1972 yılında mezun olmuştur.

Ayşenur Arslan TRT'de 1974 yılında gazeteciliğe muhabir olarak başlamıştır.

1982'de Güneş Gazetesi'nde haber müdürü olduktan 2 yıl sonra istifa etmiştir. Ardından Nokta Dergisi'nde çalışmaya başlamıştır. Söz Gazetesi'nde çalışmaya başlayan Aslan buradan da ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ilk yerel dergisini hazırlamıştır.

1 sene Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Aslan, Star TV'de ve Ali Kırca ile birlikte ATV'de çalışmıştır. 8 yılın ardından tekrar Star TV'de çalışmaya başlamıştır.

Ali Kırca, Mehmet Ali Birand gibi isimlerle çalışan Aslan Medya Mahallesi programını CNN Turk'te yapmaya başlamıştır. Ardından Sokak TV'de çalışmıştır.

Ayşenur Aslan son olarak Halk TV'de "Medya Mahallesi" programını yapmaktaydı.

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