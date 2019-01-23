Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, 13.45' te hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölümü üzerine açıklama yapan doktoru, "Kendisini 1 aydır yoğun bakımda takip ettik. 2 gündür tansiyonu çok düşük seyretti. Kendisi 13.45'te kaybetti. Pankreas Kanseri ve kanamadan dolayı kendisini kaybettik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" ifadesini kullandı.

CENAZESİ CUMA GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Ayşen Gruda'nın cenazesi 25 Ocak Cuma günü öğle namazına mütekip olarak Zincirlikuyu Camii'nde uğurlanacak. Usta sanatçı Gruda,"Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir" demişti.

İLK ROLÜNÜ 1962'DE CANLANDIRDI

Tevfik Bilge'nin turne tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa başladı. İlk rolü 1962 yılında Kongre Eğleniyor adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolü idi. 1977 yılında 16 senelik tiyatro hayatından sonra televizyonda bir eğlence programı içinde yayınlanan skeçte canlandırdığı Domates Güzeli Nahide Şerbet karakterinden sonra herkes tarafından tanındı.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Ayşen Gruda, Mum Söndü, Deve Kuşu Kabare, Hababam Sınıfı Müzikali, Yedi Kocalı Hürmüz gibi ve müzikallerde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra da birçok televizyon programında skeçlerde ve dizilerde oyunculuk yaptı. Sinemada Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler gibi birçok klasikleşmiş Türk sineması örneklerinde oynadı 2014 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz'ın yaptığı Pek Yakında adlı sinema filminde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Çağlar Çorumlu, Şirincan Çakıroğlu, Tülin Özen ile birlikte rol aldı.