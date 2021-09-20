Aysel Aydoğan - Dert Ağlar Dertler Ağlar sözleri! 'Dert Ağlar Dertler Ağlar' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Aysel Aydoğan - Dert Ağlar Dertler Ağlar sözleri! 'Dert Ağlar Dertler Ağlar' şarkı sözleri nelerdir?

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Aysel Aydoğan - Dert Ağlar Dertler Ağlar sözleri! 'Dert Ağlar Dertler Ağlar' şarkı sözleri nelerdir?

Aysel Aydoğan'ın yeni şarkısı Dert Ağlar Dertler Ağlar Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 450 bin izlenme ve 10 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Aysel Aydoğan - Dert Ağlar Dertler Ağlar sözleri! 'Dert Ağlar Dertler Ağlar' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...

Aysel Aydoğan - Dert Ağlar Dertler Ağlar şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AYSEL AYDOĞAN - DERT AĞLAR DERTLER AĞLAR SÖZLERİ

Ne gökyüzünde yıldız

Ne gönlümde bir sevinç

Ankara sensiz kabus

Güzel gözlü şirin kız

*****

Ey benim kara gözlüm Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yalansız doğru sözüm

Bir tek sana bakar ey

Başkasına kör gözüm

*****

Dert ağlar dertler ağlar

Saz ağlar sözler ağlar

Yedi yıl sevda çektim

Ankara ağlar yar ağlar

*****

Dert ağlar dertler ağlar

Vedalar sözler ağlar

*****

Gözyaşlarım sel olup,

Denizlerle birleşsin

Yapraklar boyun büküp

Ankara'ma yöneltsin

*****

Ey benim kara gözlüm

Yalansız doğru sözüm

Bir tek sana bakar ey

Başkasına kör gözüm

*****

Dert ağlar dertler ağlar

Saz ağlar sözler ağlar

Yedi yıl sevda çektim

Ankara ağlar yar ağlar

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Haber: Aysel Aydoğan - Dert Ağlar Dertler Ağlar sözleri! 'Dert Ağlar Dertler Ağlar' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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