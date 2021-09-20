Aysel Aydoğan - Dert Ağlar Dertler Ağlar sözleri! 'Dert Ağlar Dertler Ağlar' şarkı sözleri nelerdir?
Aysel Aydoğan'ın yeni şarkısı Dert Ağlar Dertler Ağlar Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 450 bin izlenme ve 10 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Aysel Aydoğan - Dert Ağlar Dertler Ağlar sözleri! 'Dert Ağlar Dertler Ağlar' şarkı sözleri nelerdir? İşte tüm şarkı sözleri...
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AYSEL AYDOĞAN - DERT AĞLAR DERTLER AĞLAR SÖZLERİ
Ne gökyüzünde yıldız
Ne gönlümde bir sevinç
Ankara sensiz kabus
Güzel gözlü şirin kız
*****
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Yalansız doğru sözüm
Bir tek sana bakar ey
Başkasına kör gözüm
*****
Dert ağlar dertler ağlar
Saz ağlar sözler ağlar
Yedi yıl sevda çektim
Ankara ağlar yar ağlar
*****
Dert ağlar dertler ağlar
Vedalar sözler ağlar
*****
Gözyaşlarım sel olup,
Denizlerle birleşsin
Yapraklar boyun büküp
Ankara'ma yöneltsin
*****
Ey benim kara gözlüm
Yalansız doğru sözüm
Bir tek sana bakar ey
Başkasına kör gözüm
*****
Dert ağlar dertler ağlar
Saz ağlar sözler ağlar
Yedi yıl sevda çektim
Ankara ağlar yar ağlar