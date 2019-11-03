Ayşe Arman, Hürriyet gazetesinden istifa etti

03.11.2019 14:49

Çok sayıda gazeteciyi evlerine tebligat yaparak işten çıkaran Hürriyet gazetesinden geçen hafta Gülse Birsel ve Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa etmişti. İstifalar devam ederken Ayşe Arman da sosyal medyada "Hürriyet bitti" mesajıyla istifa ettiğini duyurdu.

"HÜRRİYET BİTTİ"

Hürriyet gazetesinde 27 yıldır yaptığı röportajlarla bilinen Ayşe Arman, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Röportajları, sosyal medya hesabından yapmaya devam edeceğini belirten Arman, "Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam" dedi.

Hürriyet'ten istifa ettiğini duyuran Arman, üzgün olduğunu belirterek, "Hürriyet'te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum..." dedi.

"HÜRRİYET'TE YAŞAMAYA DEVAM EDEMEYECEĞİM"

Ayşe Arman'ın paylaşımı şu şekilde: "Hepinize nefis bir Pazar olsun. Enerjik ve iyiliklerle dolu 27 yıldır Pazar röportajları yapıyorum. Artık gazeteden değil, buradan paylaşacağım. Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam… Tabii ki üzgünüm… 27 yıl, Ömer'le ilişkimden uzun... Resmen bir ömür… Çok güzel günlerim oldu... Hürriyet'te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum... Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti... Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi fesettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani. Şimdi yola devam. Buradan, çekimler, röportajlar, ne bileyim canımız ne isterse yaparız, hiç olmadığı kadar özgür… Ne dersiniz? Var mısınız? Bu yola benimle çıkar mısınız?

HÜRRİYET'TE İSTİFA DEPREMİ

Hürriyet gazetesi pek çok çalışanını evlerine tebligat göndererek işten çıkardı. İşten çıkarılanlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, Aydil Durgun, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Serkan Ocak, Ceyhun Kuburlu, Aydil Durgun, Aslı Barış, Ahmet Can, Aslı Barış, Şebnem Turhan, Banu Tuna, Mesude Erşan, Mustafa Doğan ve gazetenin insan kaynakları servisinden üç kişi bulunuyor.

Öte yandan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da istifasını noter aracılığıyla kurumuna bildirdi.