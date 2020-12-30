Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim
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Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim

30.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:51

Öğretim görevlisi Aylin Sözer, dün Maltepe'de Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürüldü. Yaşadığı evde vahşice öldürülen Aylin Sözer'in katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, "Tartıştık, bıçağı alıp boğazına sapladım. Sonra da doğal gaz borusuyla evi ateşe verdim" dediği öğrenildi.

Dün Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde 32 yaşındaki Kemal Delbe, 48 yaşındaki öğretim görevlisi Dr. Aylin Sözer'i boğazından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evi ve öldürdüğü öğretim görevlisini ateşe veren şüpheli, adrese gelen polis ekiplerine de direndi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken şüpheli gözaltına alındı.

Çevre sakinlerinin linç etmeye çalıştığı Delbe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet masasında görevli özel bir ekip tarafından sorgulanan ve tek başında hücrede tutulan Kemal Delbe, ön sorgusunda cinayetle ilgili kan donduran detayları anlattı.

"10 YIL ÖNCE SOSYAL MEDYADA TANIŞTIK"

Delbe'nin sorguda "Aylin Sözer'le 10 yıl önce sosyal medyada tanıştık. Daha sonra aramızda bir ilişki başladı. Bazen kavga ediyor, bazen barışıyorduk. Ben askere gittim geldim. Bu arada evlendim. Ama gönül bağımız aralıklarla devam etti. Çocuklarım dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıllarda eşimle aram bozuldu. Boşanma kararı aldık. Karım çocuklarımla Manisa'ya gitti" dedi.

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim

"BIÇAĞI ELİNDEN ALIP BOĞAZINA SAPLADIM"

Sözer'le bir aydır kavgalı olduğunu öne süren Delbe'nin olay günü buluşmak için randevulaştıklarını ve saat 08.00'de eve gittiğini söylediği öğrenildi. Cinayetle ilgili yaşananları da anlatan Delbe, "Ben yılbaşını çocuklarımla Manisa'da geçirmek istediğimi söyleyince tartıştık. Sırtımı dönünce bıçakla bana saldırdı, ancak elinden bıçağı aldım. Boğazına sapladım. Daha sonra delilleri yok etmek ve olaya hırsızlık süsü vermek için doğal gaz borusunu sökerek evi ateşe verdim. Polislerin geldiğini duyunca panikledim ve onların içeri girmesini engellemeye çalıştım. Elimdeki doğal gaz borusundan çıkan alevi onların üzerine tuttum" dediği belirtildi.

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim

YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Aylin Sözer'in üzerindeki ziynet eşyalarını alan şüphelinin amacının hırsızlık süsü vermek olduğunu iddia ettiği öğrenilirken, evde yangın çıkarmak istediği sırada polisin kapıyı çaldığını bunu fark edince doğalgaz borusunu keserek evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

KAPIDA ZORLAMA YOK

Aylin Sözer ile Kemal Delbe'nin telefon görüşmeleri de incelenirken, geçmişe yönelik görüşmeler olduğu ancak, olay gününe dair bir yazışma bulunmadığı belirtildi. Sözer'in evine girişte bir kapıda zorlama olmadığı öğrenildi. Binadaki güvenlik kayıtlarının bulunduğu bilgisayar da incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Aylin Sözer'i katleden cani, cinayetin kan donduran detaylarını anlattı: Bıçağı boğazına saplayıp evi ateşe verdim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SEVGİLİSİ: Sevgilisi flortü zartı zurtu kim bunlar nereden türediler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
D: bitmiyor bitmeyecek pisipisine yitip giden canlar. balık baştan koktukça zor
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
500
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