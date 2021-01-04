Aylin Aslım kimdir, kaç yaşında? Rokçı Aylin Aslım hamile mi? Aylin Aslım'ın eşi kimdir?

Sesiyle ve besteleriyle tarzı çok beğenilen Aylin Aslım, son dakika gelişmesi ile gündeme geldi. Kasım ayında dünya evine giren Aylin Aslım'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşım sonrası Aylin Aslım kimdir, kaç yaşında? Aylin Aslım hamile mi? Aylin Aslım'ın eşi kimdir? sorularının cevapları merak edildi.

Birbirinden güzel şarkıları ve düetleriyle rock dünyasının sevilen isimlerinden olan Aylin Aslım, Cem Adrian, Hayko Cepkin, Vera gibi pek çok isimle de düet yaptı. Aylin Aslım'ın verdiği müjdeli haber ve Aylin Aslım hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

AYLİN ASLIM KİMDİR?

14 Şubat 1976 tarihinde Almanya'daki Lich adında küçük bir kasabada dünyaya geldi.

Bir yaşında iken ailesi Türkiye'ye taşındı. Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra müzik tutkusu ağır bastı. Kariyerine bu şekilde yön vermek isteyen Aslım'ın sahneyle buluştuğu ilk tarih 1994'tü. İstanbul'un çeşitli klüplerinde özellikle seslendirdiği coverlarla dikkat çeken müzisyen, 1996'da beş kızdan oluşan Zeytin isimli rock grubunda yer aldı.

1998 yılında Roxy Müzik Günleri'nde 2.'lik ödülü kazandıktan sonra aynı yıl "Süpersonik" adlı grubu kuran Aslım, alışılmadık elektronik altyapılı parçalardan oluşan repertuarıyla büyük ilgi gördü. 1999'da yine Roxy Müzik Günleri'nden elinde bir ödülle döndü, bu kez Jüri Özel Ödülü'nün sahibiydi.

2000 yılında Power Records'la yaptığı anlaşma sonrasında Gelgit adlı albümünü hayranlarıyla buluşturan Aslım, albümden çıkan Senin Gibi ve Zor Günler isimli 2 single'la sesini geniş kitlelere duyurdu.

Aynı yıl müzikal direktörlüğünü de yaptığı "H2000" isimli organizasyonda, Bush, Chumbawamba, GusGus, Lamb ve Jay Jay Johanson gibi dünyaca ünlü müzisyenlerle aynı sahneyi paylaştı. Daha sonra sırasıyla Creamfieds ve Rockistanbul gibi büyük müzik festivallerinde dinleyicisiyle buluşan sanatçı, Tindersticks, HIM, Placebo, Macy Gray ve Queen Adreena gibi önemli müzisyenlerin konserlerinin açılışlarında sahne aldı. 2003 yılındaysa Mor ve Ötesi, Athena, Bülent Ortaçgil, Vega, Feridun Düzağaç, Bulutsuzluk Özlemi ve Koray Candemir'le birlikte

"Savaşa Hiç Gerek Yok" isimli single çalışmasını yaptı.

Aslım 2003 yılında ilk albümü Gelgit'teki elektronik şarkıları "Süt'lü" adını verdiği proje dahilinde rock versiyonlarıyla yeniden yorumladı. Yunanlı pop müzik sanatçısı "Teresa", Aslım'ın Senin Gibi isimli 45'liğini Yunanca seslendirdi.

Murathan Mungan'ın sözlerini yazdığı şarkıların farklı müzisyenlerce yeniden yorumlandığı "Söz Vermiş Şarkılar" adlı albüm projesinde sanatçı "Kimdi Giden Kimdi Kalan" isimli şarkıyı seslendirdi. 2004 yılında ayrıca DJ Mert Yücel'le birlikte yaptıkları "Dreamer" adlı İngilizce single İngiltere'de Baroque Records UK tarafından yayınlandı. Dreamer büyük başarı kazanarak, İngiltere'de Balance Chart UK'de 3 numaraya, Amerika'da Balance Chart USA'de 1 numaraya kadar yükseldi. Aslım, ünlü yönetmen Fatih Akın'ın "Duvara Karşı" filminin soundtrack'inde, "Senin Gibi" adlı şarkısıyla da yer aldı.

2005 yılı sanatçıyı müzikal anlamda farklı bir yöne götürdü. Zira ikinci stüdyo albümü "Gülyabani" elektronik değil sert ve progressive rock soundlarıuşan albüm yeni soundlarıyla büyük ilgi gördü. Aslım aynı yıl 2005 de Teoman'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk filmi "Balans ve Manevra" filminde rol aldı ve filmin Pasaj Müzik tarafından yayınlanan soundtrack'inde "Bazı Yalanlar" isimli şarkıyı yorumladı.

Sanatçının ortak çalışma yaptığı isimlerden biri de Nejat Yavaşoğulları'ydı. Bulutsuzluk Özlemi'nin "Felluce-Bağdat" adlı single albümünde "Bağdat Kafe" adlı şarkıda Yavaşoğulları'yla düet yapan Aslım, Kutluğ Ataman'ın yönetmenliğini yaptığı "İki Genç Kız" isimli filmin soundtrack'inde "Keşke" adlı şarkısıyla yer aldı.

Aylin Aslım, 2008 yılında Rock Sınıfı isimli projede yer alan sanatçılardan biriydi. Rock Sınıfı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın yanı sıra işadamı İbrahim Betil'in de desteklediği ve müziğin içine matematik, coğrafya, tarih ve sosyal bilgiler ekleyerek çocukların müzik ile öğrenmesini amaçlayan bir projeydi. Nejat Yavaşoğulları, Özge Fışkın, Tolga Futacı, Can Karadoğan, Cenk Yüksel, Tuğçe Özkara, Replikas ve Cahit Berkay'ın da yer aldığı bu eğitici albüme, Aslım, Madde isimli şarkıyla destek oldu. Aynı yılın sonlarında çıkan Güldünya Çocukları adlı albümde Nilüfer'e ait olan Karar Verdim adlı şarkıyı yorumladı.

2009 yılında Canını Seven Kaçsın adlı üçüncü stüdyo albümünü çıkarttı.

2011'de Vodafone FreeZone Turnesinde Şebnem Ferah'ın "Özgürce Yaşa" adlı single'ında Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Badem ve TNK ile düet yaptı.

2011'in Ocak ayında Coca Cola'nın "Hayata Artı" projesi için "Başka Bir Dünya" adlı single'yi yayınladı.

2013'ün Mart ayında 4. solo albümü "Zümrüdüanka"yı yayınladı.

AYLİN ASLIM ALBÜMLERİ ŞARKILARI

2000 – Gelgit

2005 – Gülyabani

2009 – Canını Seven Kaçsın

2011 – Başka Bir Dünya

2013 – Zümrüdüanka

AYLİN ASLIM'IN EŞİ KİMDİR, HAMİLE Mİ?

Geçtiğimiz kasım ayında flüt sanatçısı Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aylin Aslım 14 Kasım'da Antalya'da dünyaevine girmişti.

AYLİN ASLIM HAMİLE Mİ?

Sosyal medyadan hamilelik pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Aylin Aslım, bebek beklediğini duyurdu.

Aslım, "Anne olacağım. Hayatın bana şu ana dek en büyük sürprizi, en güzel hediyesi bu. Her gün hem şaşkın, hem minnettarım. Kendimi içinde buluverdiğim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildiğince kendim gibi paylaşacağım." diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.