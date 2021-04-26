Aylin Aslım anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşırttı
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Aylin Aslım anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşırttı

Aylin Aslım anne oldu! Bebeğine verdiği isim şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Aylin Aslım, doğum yaptı. 46 yaşında annelik sevinci yaşayan Aslım, oğluna Orman Umut Çağlan ismini verdi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz kasım ayında müzisyen Utku Vargı ile nikah masasına oturan Aylin Aslım, bebeğine kavuştu. 46 yaşında anne olan sanatçı, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Orman Umut Çağlan adını verdiği oğlunun fotoğrafını paylaşan Aylin Aslım, gönderisine "Hayatımızı sonsuza kadar değiştirmeye hoşgeldin oğlum" notunu düştü.

"HEM ŞAŞKIN HEM DE MİNNETTARIM"

Aylin Aslım, geçtiğimiz ocak ayında hamile olduğunu şu sözlerle açıklamıştı: "Anne olacağım. Hayatın bana s¸u ana dek en bu¨yu¨k su¨rprizi, en gu¨zel hediyesi bu. Her gu¨n hem s¸as¸kın, hem minnettarım. Kendimi ic¸inde buluverdigˆim bu emsalsiz macerayı adım adım, olabildigˆince kendim gibi paylas¸acagˆım."

Kaynak: Snob Magazin

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