Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen avukatı çark etti

20.09.2019 14:41

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede aylık geliri açıklanan yakışıklı oyuncunun avukatından, gaf açıklaması geldi.

AVUKATI DEVREYE GİRDİ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı Yalçın Kavak katıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kimlik tespiti yapılan sanık Tatlıtuğ, aylık ortalama gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Kıvanç'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kaşesi en yüksek oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ aylık gelirinin 30 bin TL açıklaması sonrası Tatlıtuğ'un avukatı devreye girdi.

"KIVANÇ AYLIK GELİRİNİ HESAPLAYAMADI"

Aylık gelirle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim Bey, Kıvanç'a 'Aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum.

"O AÇIKLAMA KIVANÇ'IN DEĞİL BENİM"

Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.