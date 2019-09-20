Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen avukatı çark etti

Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen avukatı çark etti

Hakim karşısında aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyleyen Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatından geri adım geldi. Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım" dedi.

20.09.2019 14:41
Kıvanç Tatlıtuğ'un aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu söyleyen avukatı çark etti

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede aylık geliri açıklanan yakışıklı oyuncunun avukatından, gaf açıklaması geldi.

AVUKATI DEVREYE GİRDİ

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usul kanuna muhalefet" suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ ile avukatı Yalçın Kavak katıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kimlik tespiti yapılan sanık Tatlıtuğ, aylık ortalama gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi. Kıvanç'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kaşesi en yüksek oyuncular arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ aylık gelirinin 30 bin TL açıklaması sonrası Tatlıtuğ'un avukatı devreye girdi.

"KIVANÇ AYLIK GELİRİNİ HESAPLAYAMADI"

Aylık gelirle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim Bey, Kıvanç'a 'Aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum.

"O AÇIKLAMA KIVANÇ'IN DEĞİL BENİM"

Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum" şeklinde açıklama yaptı.

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YORUMLAR (10)

  • NUR:
    Terbiyesizler…Utanin ya hu!!! Insanlari bu Kadar mi enayi yerine koyuyorsunuz? Bu Kadar mi saygi yoksunusunuz?Sok gecirmismis de, hata kendisininmis de. Kazandiginiz her bir Kurus Haram olsun. Türkiye Cumhuriyetinin mahkemelerini bu gibi sacmaliklarla mesgul ettiginiz icin, tüm garibanlardan alinan vergiler Haram olsun. Sizin gibi insanlar oldukca alin teriyle kazanan insanlar daha cok acilar ceker. Vebali boynunuza. Rezil ötesi reziller.
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  • ÜNLÜYSE YAKIŞIR:
    2 milyon dolara bu sabah anlasmasını yenıledi MAVİ ile YEDİMİLYONYEDİYÜZELLİBİNTÜRKLİRASI
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  • BİTLİSLİ REMO:
    BAKSEN RESMEN DALGA GECIYORLAR ATIYOR HOLTAYI YA YUTARSA HESABI BUNUN AVKATINIDA O SERSERIYIDE MUASEBECISINIDE CEZALANDIRIP AVKATIN VE MUASEBECININ. CALISMA KARNELERI IPTAL EDILMELI GITSIN ASKERI UCRETLE CALISIP VERGI VERSINLER. AVKATIN ADALETI YANILTIYOR BU HIBBININ MAL VARLIGI ONCEKI KAZANCLARI VE 10 SENE ICINDEKI VERGILERI INCELEMELI BAKANLIGIMIZIN GOREVLILERI ADALET BAKANIMIZ BUNA EL ATMALI
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