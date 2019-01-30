"Aylık Bin TL Kazanıyorum" Diyen Berkay Şahin'den İlk Açıklama: Bunlara Takılmayın

Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası mahkemelik olan Berkay bugün ilk duruşmada yerini aldı. Olay gününü mahkemeye heyetine anlatan ünlü şarkıcı, aylık geliri beyanında 'aylık gelirim bin TL' ifadelerini kullandı. Açıklamasının kısa sürede gündem olmasıyla ilgili konuşan Berkay Şahin, "Bin TL kazanmadığımın herkes farkındadır." dedi.

AYLIK KAZANCI OLAY OLDU

Ünlü şarkıcının gelir beyanı olay oldu. Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren 'gelir beyanı'na Berkay'dan açıklama geldi.

"BİN TL KAZANMADIĞIM ORTADA"

Kişisel ınstagram hesabından açıklama yapan Berkay şunları söyledi; "Arkadaşlar bin TL gelire takılmışsınız ama onu benim neden söylediğim ortada. Bin TL kazanmadığımın herkes farkındandır. Öpüyorum, bunlara takılmayın, geçin gidin!

"YAŞADIĞIM HAYAT NE KAZANDIĞIMI BELLİ EDER"

Gençler yardım kampanyası başlatmışsınız. İki çocuk bin TL ile geçim zor diyerek. Bunu neden söylediğim aşikar ortada. Anlaşılması gereken anlaşılıyor zaten sizde takılmayın. Ne kazandığımı yaşadığım hayat ve sahip olduklarım azıcıkta olsa belli eder.

"BEYNİNİN YÜZDE 1 KISMINI KULLANAN BUNU ANLAR"

Gençler takılmayın bu konulara. 1000 TL kazanmadığımı beyninin yüzde 1 kısmını kullanan biri anlar. Asıl beni korkutan 1000 TL aldığımı düşünen inanan kısım."