"Ayırım yapmayacağım" diyen İmamoğlu ziyaretlere Kaftancıoğlu ile başladı

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin fotoğrafını twittrer hesabından paylaşan İmamoğlu, " İstanbul'u yönetirken siyaset üstü bir iletişim ile herkesin katılımını sağlayacağız demiştik. Ayrım yapmadan bütün partilerin il başkanlarını ziyaret edeceğim ve herkesle İstanbul'u konuşacağız. İlk ziyaretimize CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile başladık"ifadelerini kullandı.