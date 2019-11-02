Ayının saldırdığı çoban, canını kurtarmak için uçurumdan atladı

02.11.2019 00:10

Ardahan'ın Bağdeşen köyünde, yaylada koyun otlatan 24 yaşındaki Onur Beşli odun topladığı sırada boz ayı ile karşılaştı. Ayının pençe darbeleriyle yaralanan Beşli, saldırıdan kurtulmak için uçurumdan atladı. Uçurumdan düştükten sonra bir süre baygın kalan Beşli, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Bağdeşen köyü yaylasında meydana geldi. Yaylada koyun otlatan Onur Beşli, ateş yakmak için odun topladığı sırada kayalık bölgede ayı ile karşılaştı. Beşli, ayının pençe darbesiyle başından ve bacağından yaralandı. Beşli, ayının saldırısından kurtulmak içinuçurumdan atladı. Beşli'nin peşini bırakmayan ayı, köpeklerin gelmesiyle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bir süre baygın kalan Beşli, kendisine gelince Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yuvarlandığı kayalık bölgeden çıkarılan Beşli, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.