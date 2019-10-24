Ayıları penislerini yemek için öldüren adam yakalandı

24.10.2019 10:13

Hindistan'da ayıları penislerini yemek için öldüren ve yasa dışı kaplan avlayan kişi altı yıl sonra yakalandı.



Yetkililer, farklı isimler kullanarak saklandığı anlaşılan Yarlen adlı adamın hayvan cinsel organı yediğinde libidonun arttığına inanan bir kabileye mensup olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle