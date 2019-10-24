Ayıları penislerini yemek için öldüren adam yakalandı

Ayıları penislerini yemek için öldüren adam yakalandı

Hindistan'da altı yıldır ayıları penislerini yemek için öldüren ve yasa dışı kaplan avlayan kişi yakalandı. Yetkililer, farklı isimler kullanarak saklandığı anlaşılan Yarlen adlı adamın hayvan cinsel organı yediğinde libidonun arttığına inanan bir kabileye mensup olduğunu açıkladı.

24.10.2019 10:13
Ayıları penislerini yemek için öldüren adam yakalandı

Hindistan'da ayıları penislerini yemek için öldüren ve yasa dışı kaplan avlayan kişi altı yıl sonra yakalandı.


Yetkililer, farklı isimler kullanarak saklandığı anlaşılan Yarlen adlı adamın hayvan cinsel organı yediğinde libidonun arttığına inanan bir kabileye mensup olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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