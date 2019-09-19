Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aydos Ormanı'nda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangını 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı. 3 dönüm makilik alan hasar gördü.

19.09.2019 18:46
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

İstanbul Pendik'te yer alan Aydos Ormanı'nda akşam 17:30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.

Kaynak: İHA
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