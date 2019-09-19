Aydos Ormanı'nda yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

19.09.2019 18:46

İstanbul Pendik'te yer alan Aydos Ormanı'nda akşam 17:30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 3 dönüm makilik alan hasar gördü.

Kaynak: İHA