Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda Alihan Mustafa Alparslan'ın kullandığı 01 AFA 664 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

YaralananAlparslan, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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