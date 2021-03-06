Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü
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Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü

06.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:57
Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü

Orta riskli seviyede yer alan Aydın ile genelinde normalleşme süreci başlarken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Orta riskli seviyede yer alan Aydın ile genelinde normalleşme süreci başlarken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kuşadası'nda aylar sonra iş yerlerini açan esnafın ise yüzü güldü.

Yeni alınan kararlar ile birlikte kontrollü normalleşme süreci Kuşadası'nda uygulanmaya devam ediyor. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kısıtlamasının kalkması ile birlikte vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Normalleşme ile birlikte Kuşadası'nın ana arterleri ve sahilde yoğun kalabalıklar yaşanırken, aylar sonra işyerlerini açan esnafın da yüzü güldü. Salgın tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasite ile iş yerlerini açan esnafın yüzü gülerken, ekipler de iş yerlerini kontrol ederek esnafa kontrollü normalleşme süreci hakkında bilgi verdi. - AYDIN

Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü
Aydın normalleşti, esnafın yüzü güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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