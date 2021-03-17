Aydın'da yaşayan 7 yaşındaki Derin, çevrim içi düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında 1. oldu
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Aydın'da yaşayan 7 yaşındaki Derin, çevrim içi düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında 1. oldu

17.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:06
Aydın'da yaşayan 7 yaşındaki Derin, çevrim içi düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında 1. oldu

Aydın'da yaşayan Derin Sagut (7), çevrim içi düzenlenen Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde birinciliği elde etti.

Aydın'da yaşayan Derin Sagut (7), çevrim içi düzenlenen Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'nda kendi yaş kategorisinde birinciliği elde etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 yaşında piyanoya başlayan Derin Sagut, ocak ayında çevrim içi düzenlenen Güney Florida Uluslararası Piyano Yarışması'na katıldı.

Sagut'un evde çaldığı "Çaykovski" ve "Chopin" adlı eserler, ailesi tarafından bir sosyal medya paylaşım sitesine yüklendi.

Aile, daha sonra ABD'de düzenlenen yarışmanın kuralları gereği yüklediği videonun linklerini yarışma komitesine ulaştırdı. Dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların yer aldığı yarışmada Derin Sagut, 6-8 yaş kategorisinde birinci oldu.

Sagut, annesi Perihan Sagut ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Küçük piyaniste tablet hediye eden Çerçioğlu, ona başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derin Sagut, piyano çalmayı çok sevdiğini belirtti.

Elde ettiği birinciliğin kendisini motive ettiğini aktaran Sagut, başarılı bir piyanist olmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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