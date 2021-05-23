Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın-İzmir Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın-İzmir Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu üzeri İncirliova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiketi ile karayolunla ilerleyen Celil Karadeli (23) henüz bilinmeyen bir direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadeli'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Karadeli hayatını kaybetti. Karadeli'nin ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Prens Harry Demet Akalın Hande Ataizi
Spor Arda Turan Cenk Tosun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 11:57:05. #1.13#

title