Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı
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Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda kar yağışı altında horon oynayan tatilciler eğlenceli anlar yaşadı.

02.01.2020 11:49 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:03

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimleri, yağan karla beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu ilçesinin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası da beyaza örtüyle kaplandı.

YENİ YILA YAYLADA GİRDİLER

Yeni yıl tatilini yaylada geçirenler, kar sürprizi ile karşılaştı. Tatilciler kar yağışı altında yürüyüş yaptı, tulum ezgileri ile horon oynayarak, alkışla tempo tuttu. Karın keyfini çıkaran çocuklar da kardan adam yaptı. Kar yağışı Ovit Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı yaylaya çıkanlar, karda eğlendi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Ayder Yaylası'nda tatilciler, kar altında horon keyfi yaptı
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