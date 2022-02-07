Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz Aşka Geldi
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'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. İkilinden yeni fotoğraf geldi.
'Ada Masalı' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, ikilisinden yeni poz geldi.
Dizi bittikten sonra aşklarını ilan eden ikili, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. İkili arabanın içinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Sevgilisinin kendisine sarıldığı kareyi yayınlayan Navruz, "Dikkatli sür" diye yazarak, kalp emojisi koydu. Turan'da aynı kareyi sayfasında yayınladı.