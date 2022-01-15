Ayça Ayşin Turan'ın sürprizi Alp Navruz'u şaşırttı

'Ada Masalı' adlı dizinin setinde tanışan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın beraberliği tam gaz devam ediyor. Ayça Ayşin Turan, 32 yaşına giren sevgilisi Alp Navruz'a doğum gününde bakın nasıl bir sürpriz yaptı...

Geçtiğimiz aylarda final yapan 'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Alp Navruz, 32 yaşına girdi.

SEVGİLİSİNİ ŞAŞIRTTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ayça Ayşin Turan, oyunculuğun yanı sıra Edebiyat ile ilgilenen sevgilisi Alp Navruz'a doğum günü hediyesi olarak sürpriz bir jestte bulundu.

Ayça Ayşin Turan, sevgilisi adına popüler bir yayınevi ile anlaştı. Sevgilisinin bu jesti karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Navruz, uzun yıllardır yazdığı şiirlerini kitap haline getirebilecek.

NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz yıllarda bir dergiye röportaj veren Alp Navruz, "Şiir ve öyküler yazıyorum. Konu ve içerik sınırlamam yok. Şiirlerimi kitap haline getirmeyi düşünüyorum" demişti.

ROMANTİK PAYLAŞIM

Öte yandan Ayça Ayşin Turan, sevgilisi Alp Navruz'un doğum gününü, "İyi ki doğdun yeşil. Nice güzel yaşlara" notuyla paylaştığı bir kareyle kutladı.

Geçtiğimiz haftalarda Etiler'de görüntülenen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan'la aşk yaşadığını söylemişti.

"FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK"

Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Yapılan haberleri Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; Güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.