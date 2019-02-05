Ayağı Kırılan İşçiyi Arkadaşları Ambulansa Kadar Omuzlarında Taşıdı

Ayağı Kırılan İşçiyi Arkadaşları Ambulansa Kadar Omuzlarında Taşıdı

İstanbul Kağıthane'deki bir şantiyede, iş kazası geçirip ayağını kıran işçiyi arkadaşları omuzlarında ambulansa taşıdı. İşçilerin acı içinde kalan arkadaşları için seferber olduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir şantiyede iş kazası geçirerek ayağını kıran bir işçi, arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı. İşçilerin arkadaşlarının yardıma koşup seferber olduğu anlar kameralara yansıdı.

Kağıthane, Merkez Mahallesi'nde bulunan şantiyede saat 13.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Şantiyede çalışan bir işçi çalışmalar sırasında yere düşerek ayağını kırdı.

YARDIMA KOŞAN ARKADAŞLARI OMUZLARINDA AMBULANSA TAŞIDI

Büyük bir acı yaşayan işçi çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Bunu gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağı kırılan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi arkadaşlarının omuzlarında ambulansa taşındı.

AYAĞI KIRILAN İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Arkadaşları tarafından ambulansa taşınan işçi, sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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