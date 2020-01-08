: Avustralya'daki yangının faturası develere kesildi! Helikopterle vurulacaklar

08.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:44

Avustralya'yı 4 aydır yakıp kavuran alevlerin rüzgarın etkisiyle birleşip çok daha büyük bir 'mega' yangına dönüşmesinden korkuluyor. Avustralya'da 10 binden fazla devenin çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürüleceği açıklandı. Ülkeye özgü koalalardan ölenlerin sayısının bugüne kadar tahmin edilenin çok üzerine olduğu ve 25 bini bulduğu kaydedildi.

İSTANBUL'UN 12 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN KÜL OLDU

Avustralya'da 4 aydır söndürülemeyen yangınlarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. İstanbul'un 12 katı büyüklüğünde bir alanı yakan alevler 2 binden fazla evi kül etti. Ülkenin güneyinde yağmurların başlamasıyla kısmen yangınların bir kısmı kontrol altına alındı. Ancak 130 aktif yangından 69'unun hâlâ kontrol altında olmadığını vurgulayan uzmanlar, yağmurların durmasından sonra rüzgarın etkisiyle Yeni Güney Galler'deki alevlerle Victoria'dakilerin birleşerek bir 'mega (çok büyük) yangına' dönüşebileceği uyarısında bulundu.

EKONOMİK MALİYET 13 MİLYAR DOLAR

Eylülde başlayan yangınların bugüne kadarki ekonomik maliyetinin 13 milyar dolara yükseldiği kaydedildi. Yangın söndürme ve hayvanları kurtarma çalışmaları için dünya çapında bağış kampanyaları yürütülürken, farklı ülkelerden veteriner ekipleri ülkeye gidiyor. Kurtarılan yavru kangurular için anne kanguruların karnındaki keseye benzer kundaklar örenler bunları bölgedeki hayvan barınaklarına gönderiyor. Toplam 500 milyon memeli hayvan, kuş ile sürüngeni öldüren yangınlar pek çok türü tamamen yer yüzünden sildi.

10 BİNDEN FAZLA DEVE HELİKOPTERLE VURULACAK

Independent'ta yer alan habere göre, Güney Avustralya'da 10 binden fazla deve çok fazla su içmelerini engellemek için helikopterden vurularak öldürülecek. Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY) topraklarındaki Aborijin liderlerinin talimatı sonrası profesyonel nişancılar avlanmaya çarşamba günü başlayacak. The Australian gazetesine konuşan APY idaresinin yönetim kurulu üyelerinden Marita Baker "Sıcak ve rahatsız koşullarda sıkışıp kalmış durumdayız, rahatsız hissediyoruz çünkü develer çitleri yıkıp içeri giriyor, evlerin etrafına geliyor ve klimalardan su içmeyi deniyor" dedi.

OPERASYON 5 GÜN SÜRECEK

Güney Avustralya Çevre ve Su Bakanlığı sözcüsü, deve sayısındaki artışın bölgede pek çok soruna sebep olduğunu belirtti. Ülke genelindeki toplam sayısının 1,2 milyon olduğu tahmin edilen deve sayısını kontrol altına almak için yürütülecek operasyonunun beş gün sürmesi planlanıyor.

VAHŞİ KEDİLER DE HEDEFTE

Geçtiğimiz yıl Avustralya hükümetinin ülkedeki yerel türleri yok eden vahşi kedileri öldürmek için zehirli sosis kullanacağı açıklanmıştı. Ülke 2020'ye kadar 2 milyon kediyi öldürme sözü vermişti.

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