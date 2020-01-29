: Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu

29.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:50

Avustralya'da uzun süredir gündemde olan yangın haberlerine bir yenisi eklendi. Yangını söndürmek için görev yapan helikopter bu kez başka bir yangına sebep oldu. Yetkililer, helikopterin iniş ışıklarının başkentin güneyinde bir parktaki otların alev almasına yol açtığını ve bölgede çıkan yangının 9 bin 500 hektarlık alana yayıldığını bildirdi.

BÖLGEDEKİLERE TAHLİYE UYARISI

Henüz kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle bölge sakinlerine olası tahliyeye karşı hazırlıklı olmaları çağrısında bulunuldu.

Canberra'da görev yapan Korgeneral Greg Bilton, yangına yol açan askeri helikopterin iniş ışıklarının artık kullanılmayacağını duyurdu.

HAVALİMANI GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAPATILMIŞTI

Canberra Havaalanı geçen hafta devam eden yangınlar nedeniyle geçici olarak kapatılırken Avustralya'nın güneyinde sıcaklıkların yükselerek yangınların etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Avustralya'da 4 ay önce başlayan ve uzun süre kontrol altına alınamayan yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel felaketleri meydana gelmişti.

Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında toz fırtınası yaşanırken, Canberra ve Melbourne doluya teslim oldu, Brisbane ve Queensland eyaletlerinin bazı kesimleri ise fırtınadan etkilendi.

Eylülden bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetmiş, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül olmuştu.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu. Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngen ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.

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