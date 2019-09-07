Avustralya'da saldırgan saksağan, çocuğun gözünü oydu

07.09.2019 00:31

Avustralya'da saldırgan saksağan, parkta oynayan bir çocuğun gözünü oydu. Gözü oyulan çocuğun annesi, "Sağ gözünü eliyle kapatarak ve çok yüksekten bağırarak yanıma yaklaştı. Gözünün her iki ucundan kan akıyordu." dedi.

GÖRME YETENEĞİNİ KAYBETTİ

Olay Batı Avustralya eyaletinin Clarko Ulusal Park'ta meydana geldi. Çocuk parkta oynarken bir saksağan uçarak geldi ve sağ gözünü gagaladı. 6 yaşındaki çocuğun annesi, Channel 7'ye açıklamasında, "Sağ gözünü eliyle kapatarak ve çok yüksekten bağırarak yanıma yaklaştı. Gözünün her iki ucundan kan akıyordu" dedi. Çocuk derhal hastaneye götürüldü ama doktorlar gözünü kurtaramadı, çocuğun sağ gözü görme yeteneğini kaybetti.

"HER YIL 5 ÇOCUK SAKSAĞANLARIN SALDIRISINA UĞRUYOR"

Anne, bu parktaki saksağanların tehlikeli olduğunu yazan uyarı levhalarını dikkate almadığını ama şimdi eşiyle birlikte diğer aileleri bu konuda uyarmaya başladığını anlattı. Çocuğun babası da her yıl 5-6 çocuğun saksağan saldırısına uğradığını öğrendiklerini söyledi.