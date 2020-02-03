Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir okaliptüs fidanlığının dozerlerle yıkılmasının ardından en 12 koala öldü, 60’ı da ciddi şekilde yaralandı. Avustralyalı yetkililer koruma altındaki hayvanların ölümü hakkında soruşturma başlattı

03.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:38
Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

'nın Victoria eyaletinde bir okaliptüs fidanlığının dozerlerle yıkılmasının ardından en 12 koala öldü, 60'ı da ciddi şekilde yaralandı. Avustralyalı yetkililer koruma altındaki hayvanların ölümü hakkında soruşturma başlattı.


Olay yerindekilerin ifadesine göre bazı koalalar dozer darbesi ile ölürken, bazıları da ağaçlarda açlıktan yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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