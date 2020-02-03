Avustralya'da fidanlığa giren dozer koalaları öldürüldü; Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

03.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:38

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bir okaliptüs fidanlığının dozerlerle yıkılmasının ardından en 12 koala öldü, 60'ı da ciddi şekilde yaralandı. Avustralyalı yetkililer koruma altındaki hayvanların ölümü hakkında soruşturma başlattı.



Olay yerindekilerin ifadesine göre bazı koalalar dozer darbesi ile ölürken, bazıları da ağaçlarda açlıktan yaşamını yitirdi. Euronews.com'da Görüntüle