Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi

Avustralya'da iki firma tarafından yapılan korona aşısı çalışmaları, deneylerin birinci aşamasına katılan bazı gönüllülerde HIV antikoru görülmesi nedeniyle durduruldu. Avustralya hükümeti, 51 milyon sipariş ettikleri UQ/CSL aşısından vazgeçtiğini açıklarken, şirket yetkilileri HIV pozitif sonucunun yanlış olduğunu vurguladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısı 70 milyona yaklaşırken, ilaç firmalarının aşı çalışmaları da devam ediyor. Son olarak, salgının ikinci dalgasıyla mücadele kapsamında alınan sıkı önlemler sayesinde enfeksiyonu en aza indiren ülkelerden Avustralya'dan gelen bir haber ise korkuttu.

51 MİLYONLUK SİPARİŞİ İPTAL ETTİLER

Ülkedeki CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen koronavirüs aşı adayının denemelerine katılan bazı gönüllülerde HIV antikorları görüldü. Bu korkutucu sonuç üzerine Avustralya hükümeti, 51 milyon sipariş ettikleri UQ/CSL aşısından vazgeçtiğini açıkladı. Avustralya Sağlık Bakanlığı Sekreteri Brendan Murphy, "Aşı büyük ihtimalle işe yarayacaktı ancak aşıya dair güven sorunu yaşamak istemiyoruz. Yanlış HIV pozitif sonucu, insanlarda kafa karışıklığı ve güven eksikliğine neden olmuş olabilir" dedi.

SONUCUN YANLIŞ OLDUĞU İDDİASI

CSL ve UQ'nin konuya ilişkin ortak açıklamasında ise, henüz denemelerin birinci aşamasında olan ve antikor üretiminde etkili olduğu kanıtlanan aşının verdiği HIV pozitif sonucunun yanlış olduğu vurgulandı. CSL ve UQ, daha sonra katılımcılara HIV testi uygulandığını ve hiçbirinde HIV virüsü tespit edilmediğini belirterek, katılımcılarının sağlığının risk altında olmadığının altını çizdi.

KUSURUN GİDERİLMESİ 1 YIL SÜRECEK

CSL ve UQ tarafından yapılan açıklamada ayrıca, kusurun giderilmesinin yaklaşık 1 yıl süreceği kaydedildi. Avustralya, daha önce Avustralyalı CSL firması ve Queensland Üniversitesi (UQ) tarafından geliştirilen aşıdan 51 milyon doz alacağını açıklamıştı.

UQ/CSL aşı çalışmalarının durdurulmasının ardından hükümet, Novavax aşısı için anlaşma yapıldığını ve mevcut Oxford/AstraZeneca aşı siparişini arttırdığını duyurdu.

HIV NEDİR?

AIDS'e yol açan HIV virüsü, bağışıklık sistemine zarar vererek hastalığa neden olmaktadır. Kan ve cinsel yolla bulaşan HIV virüsü, ELISA testleriyle öğrenilmektedir.Vücudu mikroorganizmalardan koruyan bağışıklık sistemi çalışmadığında, mikroorganizmalar daha kolay hastalığa neden olabilir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı