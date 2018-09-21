Avustralya'da Aracıyla Devekuşlarını Ezip, Sevinç Çığlıkları Atan Sürücü Aranıyor

Avustralya'da, aracını devekuşlarının üzerine sürüp birkaçını ezerken görülen sürücü gözaltına alındı. Videodaki erkek sürücü, aracı toprak yoldaki devekuşlarına çarptıkça sevinç çığlıkları atıyordu.

'HAYVANLARA ZULMETME' SUÇLAMASI YÖNELTİLDİ

Polis, Victoria eyaletinde yaşayan 20 yaşındaki bir kişiye "hayvanlara zulmetme" suçlaması yöneltildiğini söyledi. 41 saniyelik videodaki sürücünün yüzü görülüyor ve sesi de duyuluyor.

"BU HARİKA, BUNU DA EZDİM BUNU DA"

Sürücü "Bu harika, bunu da ezdim, bunu da" diyor. Yetkililer videonun Melbourne kentinin 500 kilometre kuzeybatısındaki Cowangie kasabasında çekildiğini duyurdu. İnternet üzerinden yayılan görüntüler Avustralya'da büyük öfke yarattı.

AVUSTRALYA YASALARINA GÖRE 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALMASI GEREKİYOR

Hayvanlara Kötü Muameleyi Önleme Topluluğu RSPCA'den yapılan açıklamada "Tehdit altındaki yerel bir türün yaşam hakkına saygı gösterilmediği için bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz" denildi. Avustralya yasalarına göre ülkede hayvanlara zulmedenlere 4 yıla kadar hapis ve 50 bin Avustralya Doları para cezası verilebiliyor.