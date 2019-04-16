Avukata Şiddet Uygulayan Erdoğan'ın Korumalarının Olay Tutanağı Ortaya Çıktı

Demirören ve Kalyon gruplarının Çırağan Sarayı'ndaki düğünü sırasında trafiğe kapatılan Çırağan Caddesi'nde yürüyerek evine giderken yolun kapalı olmasına tepki göstermesi sonucu darp edildiği iddia edilen Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun olayına ilişkin tutanak ortaya çıktı. Tutanakta "şahsın direncini kıracak şekilde güç kullanılarak etkisiz hale getirildiği" kaydedildi.

Muğla Barosu'na kayıtlı Sürenoğlu, Cumartesi günkü düğün sırasında Yeniköy'den Beşiktaş'a giderken yarım saatten fazla trafikte beklemelerinin ardından bir polise "Düğün için yol kapatılır mı" diye sorduğunu, bunun üzerine çevredeki Cumhurbaşkanlığı korumalarının kendisini önce dışarıda, sonra da yakınlardaki bir polis aracında darp ettiklerini iddia etti.

"DİRENCİNİ KIRACAK ÖLÇÜDE GÜÇ"

T24'te yer alan habere göre; olay tutanağı ortaya çıktı. Sürenoğlu'nun "Şerefsiz köpek, bir düğün için yol mu kesilir lan" dediği iddia edilirken; "Fiziksel olarak tarafımıza gelmiş şahsın direncini kıracak ölçüde bedeni güç kullanarak şahıs tarafımızdan etkisiz hale getirilmiş daha sonra şahıs tarafımızdan kelepçelenerek intikal noktası olan Çırağan Sarayı'nda görevli olan polislere teslim edildi" dendi.

İşte olay tutanağı;