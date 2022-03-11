AVUKAT DİDAR İLE HEMŞİRE HATİCE, SOKAKTAKİ CAN DOSTLARIN 'İYİLİK MELEĞİ'

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yağmur, soğuk ya da sıcak havaya aldırmadan sahipsiz hayvanların aç kalmaması için sokak sokak gezip, dağlık, ormanlık alanlara mama bırakan avukat Didar Ezgi Duman (33) ile hemşire Hatice Eren (43), can dostların 'iyilik meleği' oldu.

Kemer'de avukat Didar Ezgi Duman ile hemşire Hatice Eren, mesailerinin ardından her gün yürüyerek, bisiklet veya araçlarıyla sokak hayvanları ile kırsaldaki yaban hayvanlarının aç kalmaması için mücadele ediyor. Sabah ya da akşam saatlerinde yola çıkan ikili, farklı güzergahta ya da birlikte hayvanlar için sokaklara mama bırakıyor.

İNSAN HAYATINI DEĞİŞTİRİP, SOKAK HAYVANLARINI KURTARIYOR

Yargı önünde kişilerin haklarını savunan, yasal ve hukuki açıdan yol gösterici olan avukat Duman ile hastaların sağlığına kavuşması için kamu hastanesinde görev yapan hemşire Eren, sahipsiz hayvanlara annelik yapıyor. Yaralı ya da açlıktan zayıf düşen hayvanların bakımı ve sahiplenmesi için çaba gösteren Eren ile Duman, ilçeyi sokak sokak gezip, dağlık ve ormanlık alanlarda hayvanların aç kalmaması için mücadele ediyor.

HER GÜN HAYVANLAR İÇİN MAMA BIRAKIYOR

Arslanbucak mahallesinde her gün mesai sonrası eline aldığı mama ile sokak sokak gezen Duman, "Günde 200'e yakın kedi ve köpeği beslemeye çalışıyorum. Onun dışında kuş veya yaban hayvanları için mama bırakıyorum. Burada yaban hayatı çok fazla olduğu için yaralı hayvan bulduğumuzda ilgili kişilere tedavisi için başvuruda bulunuyorum. Evimde 70 kedi ve 3 köpeğim var. Sokakta kedi, köpek beslerken de sırtımdaki çantamda kedimi taşıyorum. Her gün aksatmadan en az yarım saat sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyorum. İlk zamanlar masrafları kendim karşılıyordum. Bir süre sonra sayı arttıkça mama bağışı desteği alıyorum" dedi.

KEDİYİ KURTARIRKEN ARACIN ALTINDA KALDI

Beycik mahallesinde ve ormanlık alanlarda sokak hayvanlarını besleyen Hatice Eren ise şunları söyledi:

"Hayvanları severim. Hemşireyim ve merhamet benim en önemli özelliğim. Evimde yaklaşık 11 kedi var. Birçoğu rögardan çıkartılmış, sokağa atılmış, engelli ya da yaşlı. 10 köpeğim var. Sokağa atılmış, yaşlı, ortopedik problemleri olan hayvanlar. Bir de dağ yolunda baktığım, yıllardır düzenli beslediğim hayvanlarım var. Yolda gördüğüm kaplumbağa, sincap, tilki gibi aklınıza ne gelirse müdahale ederim. Bu nedenle daha önce trafik kazası geçirdim. Bir kediyle arabanın altında kaldık. Yağmur, kar, fırtına, sıcak, soğuk, bayram, seyran hayvanları besliyorum. Seyahat etmem mümkün değil. Tatile çıkamıyorum ama hiç şikayetçi değilim."

MAAŞININ YARISINI HAYVANLAR İÇİN HARCIYOR

Eren, maaşının yarısını sokak hayvanları için harcadığını anlattı. Görev yaptığı hastanede artan yemekleri alıp, hayvanlara zarar verecek kürdan gibi delici maddeleri ayrıştırıp, hayvanlara dağıttığını dile getiren Eren, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çaba gösterdiğini belirtti.